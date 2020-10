Google презентовала новые смартфоны и другие суперсовременные гаджеты (ВИДЕО)

Корпорация Google провела презентацию Launch Night In, на которой показала два новых смартфона с поддержкой 5G.

Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Флагманский смартфон Pixel 5 получил процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, встроенной — 128 гигабайт.

Смартфон оснащен безрамочным дисплеем, влагозащитой и модулем для

A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.https://t.co/YYzCyiRlDR #LaunchNightIn pic.twitter.com/JB9NVMeWvK