IT и Телеком 50 минут назад

Google теперь может распознавать и оцифровывать рукописный текст

Сейчас обновление уже доступно в приложении Google Lens для Android

Google теперь может распознавать и оцифровывать рукописный текст Google теперь может распознавать и оцифровывать рукописный текст
Фото: Ferra

Корпорация Google выпустила свежее обновление приложения Google Lens, которое теперь способно распознавать и оцифровывать рукописный текст.

Как сообщает Ferra, ранее программа уже какое-то время умела распознавать рукописный текст, но последнее обновление, плюс ко всему прочему, принесло интересную функцию под названием "Скопировать на компьютер".

Кратко и по делу в Telegram

Благодаря ей можно передать текст со смартфона в браузер Chrome на компьютере, главное не забыть войти под своей учетной записью Google.

Таким образом, приложение не только распознает, но и своеобразно оцифровывает написанный вами текст.

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Сейчас обновление уже доступно в приложении Google Lens для Android, правда распространяется оно поэтапно.

На iOS вышеописанная функция появится чуть позже.

Напомним, алгоритм поиска Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), который может распознавать предложения и его составные части в запросах пользователей, пополнился более чем 70 языками, включая украинский.

Как сообщалось ранее, обновление мобильного приложения Google Authenticator для Android позволяет переносить учетные записи с одного устройства на другое.

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