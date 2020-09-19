Госгеонедр выставляет на торги 11 песчаных месторождений

Государственная служба геологии и недр Украины (ГСГНУ, Госгеонедра) дополнила перечень инвестиционных предложений одиннадцатью участками с залежами песка для "Большого строительства".

Как сообщает пресс-центр Госгеонедр, участки с залежами песка расположены в Кировоградской и Днепропетровской областях, в пределах 80 км от определенных проектом автодорог.

Месторождения имеют утвержденные запасы и соответствуют госстандартам для строительства дорог местного и общегосударственного значения.

В общей сложности, ГСГНУ предлагает 90 участков недр с залежами песка, гранита, мигматита, гнейса, лабрадорита, чарнокита в областях, где остро ощущается дефицит сырья для строительства и ремонта автодорог.

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По словам главы Госгеонедр Романа Опимаха, все предложения участков недр подготовлены в тесном сотрудничестве с Укравтодором, который предоставил перечень полезных ископаемых и требования к ним, в соответствии с ГСТУ, а также перечень приоритетных автодорог, в соответствии с планом строительства на 2020-2021 годы.

Задача по обеспечению национальной экономики качественным отечественным сырьем имеет приоритетное значение для нас. Убеждены, что привлечение инвесторов на эти участки ускорит работы в рамках проекта "Большая стройка" и снизит их стоимость, создаст новые рабочие места и обеспечит местный и государственный бюджеты поступлениями — заявил Опимах.

Ранее Государственная служба геологии и недр инициировала сотрудничество с Укравтодором в приоритетном проекте Президента Украины "Большая стройка" в части создания предложений участков недр с залежами полезных ископаемых, необходимыми при строительстве дорог.

Ведомство работает над наполнением Инвестиционного атласа недропользователя новыми объектами для дальнейшего выставления их на электронные торги. На днях анонсировали проведение VII аукциона, на который вынесли десять участков с залежами фосфоритов, янтаря, кварцевого песка, известняков, гранита и марганцевой руды.

Напомним, в конце августа Госгеонедр выставила на онлайн-аукцион Будищанско-Чутовскую нефтегазовую площадь, которая является самым перспективным лотом за последние 10 лет.