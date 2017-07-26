Госрыбагентство осталось без руководителя

26 июля 2017, 12:33
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Ярема Ковалив подал в отставку с должности главы Госрыбагентства

Госрыбагентство осталось без руководителя | АПК | Дело Увеличить картинку

Глава государственного агентства рыбных ресурсов Ярема Ковалив подал заявление об отставке. Согласно сообщению Госрыбагентства, соответствующее заявление подано 19 июля.

Заявление об отставке должно быть рассмотрено в ближайшее время на заседании Кабинета министров.

"Сегодня почти во всех регионах запущен и работает качественно другой рыбоохранный патруль, промышленный вылов рыбы начал выходить из тени, это хорошо видно по показателям вылова, которые выросли в 2016 и 2017 году. Завершается работа с европейцами над системой дистанционного мониторинга промышленного вылова рыбы, продолжается электронизация отрасли, разработаны законопроекты о сертификате происхождения рыбы, Фонде поддержки развития рыбного хозяйства, повышении ответственности за нарушение правил рыболовства", — говорит глава Госрыбагентства.

По его словам, в разы упрощена система выдачи разрешений на промвылов рыбы, рыбная отрасль впервые получит финансовую поддержку в рамках кредита Европейского инвестиционного банка на 400 млн евро, а океанический рыбопромышленный флот через 18 лет убыточности впервые принес государству почти 40 млн грн.

"Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес", — подитожил он.

Отметим, что Ярема Ковалив возглавлял ведомство с 8-го апреля 2015 года. До этого Ковалив был членом совета директоров Arricano Real Estate plc (управляющая компания группы Arricano).

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , рыба , отставка

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Госрыбагентство осталось без руководителя | АПК | Дело
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