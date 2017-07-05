Государственные аэропорты планируют передать в концессию

05 июля 2017, 13:35
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Кабинет министров Украины одобрил предложение рекомендовать передать в будущем в концессию государственные предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, и "Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого

Государственные аэропорты планируют передать в концессию | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Данное решение было принято правительством на заседании 4 июля 2017 года.

В документах к решению отмечается, что еще в октябре 2016 года состоялось согласительное совещание, на котором Министерство инфраструктуры Украины одобрило предложение Министерства экономразвития и торговли о включении указанных предприятий в перечень объектов, рекомендованных к передаче в концессию.

Ранее, в 2017 году, глава ГП "МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что аэропорт вскоре может быть корпоратизирован, что, в частности, упростит механизм сдачи в аренду площадей аэропорта.

"В конечном итоге считаю, что чем раньше государство откажется от участия в коммерческих предприятиях и приватизирует или передаст такие объекты в аренду, концессию, тем эффективнее они будут работать", — говорил он.

Еще задолго до этого, в сентябре 2012 года, правительство Украины внесло аэропорт "Борисполь" в список объектов госсобственности, подлежащих передаче в концессию на конкурсной основе. Концессионера планировалось выбрать на открытом конкурсе. Позже Борис Колесников, занимавший тогда пост вице-премьера, министра инфраструктуры, заявил, что аэропорт "Борисполь" будет передан в концессию в первом полугодии 2013 года.

Однако в феврале 2013 года бывший министр инфраструктуры Владимир Козак сообщил об отсутствии конкретных предложений относительно передачи в концессию аэропорта "Борисполь", а в конце 2013 года в экспертной среде звучало мнение о том, что эта концессия неактуальна.

В отношении Львовского аэропорта, Колесников еще в 2012 году сообщал, что иностранные компании не были заинтересованы в его концессии.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: авиаперевозки , аэропорт борисполь , аэропорт , львов

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Государственные аэропорты планируют передать в концессию | Транспорт | Дело
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