Государственный производитель инсулинов во втором квартале сократил прибыль на 58%

25 июля 2017, 13:09
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Во втором квартале 2017 года прибыль "Индара" упала на 58,5%

Государственный производитель инсулинов во втором квартале сократил прибыль на 58% | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Производитель инсулинов ЧАО "Индар" в апреле-июне 2017 года сократил чистую прибыль на 58,5% — 18,301 млн грн.

Согласно сообщению, размещенному в системе раскрытия информации НКЦБФР, валовая прибыль компании во втором квартале сократилась на 42,19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 57,346 млн грн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Индар" увеличил размер чистой прибыли в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом — до 29,968 млн грн.

ЧАО "Индар" создано решением Кабинета министров Украины в 1997 году на базе Киевского мясокомбината. 70,7% его акций принадлежали государству в лице Фонда госимущества, 29,3% — ОАО "Киевский мясокомбинат". В 2012 году государство полностью восстановило контроль над предприятием, утраченный в 2008 году, когда госдоля в 70,7%, принадлежавшая ГАК "Укрмедпром", была продана компании Storke Holdings Limited (Белиз).

Согласно данным системы раскрытия информации НКЦБФР, на конец 2016 года ГАК "Укрмедпром" принадлежит 70,7016% акций "Индара", Luraq investments limited (Кипр) — 29,2860%.

Правительство Украины в марте 2014 года утвердило перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в который вошло, в частности, ЧАО "Индар".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: потребрынки , фармацевтика , лекарства , финансовый отчет

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Государственный производитель инсулинов во втором квартале сократил прибыль на 58% | Потребрынки | Дело
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