Государство недополучает от крупнейшего частного порта 600 млн грн налогов в год — СМИ

Группу компаний "Трансинвестсервис" заподозрили в выводе в оффшоры значительных сумм и уклонении от уплаты налогов на миллионы гривен в год. Журналисты программы "Чрезвычайные новости" на ICTV заинтересовались деятельностью ТИС, сообщают "Подробности".

ТИС — крупнейшая в Украине частная портовая группа, в которую входит 6 морских терминалов в акватории государственного порта "Южный". Ее совладелец — сын основателя Андрей Ставницер. "Компания позиционирует себя как "история украинского успеха", однако большая часть предприятий принадлежит российскому миллиардеру Алексею Федорычеву и зарегистрирована за рубежом. Сам россиянин живет в Монако, некоторые фирмы зарегистрированы там, а остальные — в Люксембурге, Нидерландах и Венгрии. Такая сложная схема собственности позволяет выводить большую часть доходов из-под украинского налогообложения за границу", — говорится в статье.

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Среди других схем — буксирный бизнес дочерней компании ТИС P&O Marytime с использованием схемы временного ввоза. "Фактически, это морские "евробляхи", ввезенные без уплаты всех пошлин в бюджет. Заявленную стоимость буксиров занижают, что позволяет еще больше уменьшить уплаты в бюджет НДС и акцизного сбора. Как отмечают эксперты, только за счет такой схемы объем средств, которые не доходят до налогообложения, в год могут достигать 3 и более миллионов долларов США", — сообщают "Подробности".

ТИСу даже разрешили забирать себе часть корабельного сбора согласно приказу Мининфраструктуры №316. Его размеры за последние семь лет насчитывают примерно сотню миллионов долларов, и он должен идти на улучшение инфраструктуры. Но когда запускали самый дорогой в стране зерновой терминал "Нептун", инвестором и его совладельцем которого является ТИС, то миллиард гривен на углубление морского дна выделило государство.

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Частная стивидорная компания ТИС имеет наибольший поток грузов в порту "Южный", но налогов платит вдвое меньше, чем государственный конкурент, — говорится в программе. В порту это объясняют государственным налоговым регулированием и отчислениями, которые отличаются в государственном предприятии и частной компании. "На официальные запросы ICTV Государственная налоговая служба и пресс-служба самого Ставницера отказались комментировать журналистам этот вопрос", — говорится в материале "Подробностей".