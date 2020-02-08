Государство в смартфоне: приложение "Дія" уже загрузили более 800 тысяч украинцев

Около 800 тысяч украинцев загрузило приложение государственных услуг "Дія" за двое суток, успешно авторизованных — 667 тысяч, разработчики готовятся к первому миллиону.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

По его словам, в хит-параде бесплатных приложений для Apple устройств "Дія" обогнала социальную сеть "TikTok".

"Дія" — первая в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных + первая в рейтинге топ-бесплатных в Play Market. Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском — в первой", — написал министр в соцсети.

Федоров также привел статистику загрузок:

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- 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки);

- 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили "Дію" без прохождения авторизации).

Среди уникальных:

- 486 305 пользователей Android;

- 310 914 пользователей iOS.

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- 359 567 подтянутых удостоверений с фото;

- 295 788 подтянутых техпаспортов.

"Реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы", — резюмировал министр.

Напомним, 6 февраля приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дія" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

По состоянию на 20:30 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей.