"Гранит Инвест-Ракитное" настаивает на законности владения Ракитнянским карьером

Компании "Киевоблнерудпром" и "Гранит Инвест — Ракитное" утверждают, что приобрели права на Ракитнянский гранитный карьер законно и отрицают обвинения в рейдерстве.

Об этом говорится в заявлении компаний, переданых Delo.ua

"ООО "Киивоблнерудпром" и ООО "Гранит Инвест — Ракитное", которые были участниками рассмотрения жалобы относительно регистрационных действий в отношении ООО "Рокитнянский гранкарьер", подтверждают факт отказа Гайсаевой Е.Б. в удовлетворении жалобы на регистрационные действия в отношении ООО "Рокитнянский гранкарьер", — говорится в заявлениии.

По мнению предприятий, Министерство юстиции Украины правомерно отказало в удовлетворении жалобы Елизаветы Гайсаевой на регистрационные действия в отношении ООО "Рокитнянский гранкарьер". Директоры "Киевоблнерудпрома" и "Гранит Инвест — Ракитного" подчеркивают, что еще в 2012 году 100% уставного капитала "Рокитнянского гранкарьера" были переданы в залог по кредиту в банке "Надра".

Права требования по указанному кредиту и договорам залога, в связи с ликвидацией банка, были проданы Фондом гарантирования вкладов через "Prozorro.Продажи". В дальнейшем они неоднократно перепродавались, и в итоге последним из правообладателем требования — компанией "Киевоблнерудпром" — было обращено взыскание на предмет залога — 100% доли в уставном капитале "Рокитнянского гранкарьера".

"При этом, договор об удовлетворении требований залогодержателя, который стал основанием для перехода права собственности собственноручно подписан Е. Гайсаевой и другим участником ООО "Рокитнянский гранкарьер", который даже не оспаривал регистрационные действия", — утверждается в заявлении.

В дальнейшем 100% доли в уставном капитале ООО "Рокитнянский гранкарьер" приобрело ООО "Гранит Инвест — Рокитное", а соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр.

В апреле 2020 "Киевоблнерудпрому" и "Гранит Инвест — Ракитному" стало известно о том, что Гайсаева обжаловала в Минюсте регистрационные действия по изменению владельцев корпоративных прав ООО "Рокитнянский гранкарьер". Компании подали собственные возражения на жалобу и приняли участие в ее рассмотрении. В заявлении утверждается, что Гайсаева для участия в рассмотрении жалобы не явилась.

По мнению руководителей "Киевоблнерудпрома" и "Гранит Инвест — Ракитного", Министерство юстиции, отказывая Гайсаевой в удовлетворении жалобы, отметил лишь одну из многочисленных оснований для отказа в удовлетворении жалобы.

Напомним, ранее адвокат Владислав Власюк заявил, что чиновники Министерства юстиции своими действиями могли способствовать незаконной передаче Ракитнянского карьера рейдерам.