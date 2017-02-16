Греческая авиакомпания будет чаще летать из Одессы в Салоники

С июня до 4 октября 2017 года авиакомпания Ellinair будет летать из Одессы в Салоники дважды в неделю. Об этом сообщила пресс-служба Одесского аэропорта.

Вылеты будут совершаться дважды в неделю — в среду и воскресенье. Время в пути — 2 часа.

Обслуживать маршрут будет 96-местный борт AVRO 146-RJ85 (производства British Aerospace).

Греческий авиаперевозчик Ellinair основан в 2013 году и базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция).

Компания выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, а также — занимается внутренними авиаперевозками между городами и островами Греции.

Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group.

Международный аэропорт Одесса входит в ТОП-3 крупнейших аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров по итогам 2016 года, связанный регулярными и чартерными рейсами с городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.