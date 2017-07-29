Гройсман анонсировал строительство украинской части дороги от Балтийского до Черного моря

29 июля 2017, 17:27
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Кабмин одобрил выделение первой части средства на проект строительства дороги Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая соединит Черное и Балтийское моря

Гройсман анонсировал строительство украинской части дороги от Балтийского до Черного моря | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Начинается реализация проекта строительства дороги Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами. Об этом на своей странице в соцсети facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы не только приводим в порядок те дороги, которые существуют. Мы начинаем новые проекты. Один из них — обновленная дорога Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими — Черного моря GO Highway (Gdansk-Odesa). В недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 млн гривень на реализацию этого проекта. Следовательно, реализация этого масштабного проекта уже начинается!" — написал Гройсман.

По материалам: "Дело"
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Теги: укравтодор , инфраструктура , владимир гройсман , польша

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Гройсман анонсировал строительство украинской части дороги от Балтийского до Черного моря | Транспорт | Дело
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