Гройсман анонсировал строительство украинской части дороги от Балтийского до Черного моря

Начинается реализация проекта строительства дороги Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и украинскими черноморскими портами. Об этом на своей странице в соцсети facebook написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы не только приводим в порядок те дороги, которые существуют. Мы начинаем новые проекты. Один из них — обновленная дорога Львов — Тернополь — Винница — Одесса — Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими — Черного моря GO Highway (Gdansk-Odesa). В недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 млн гривень на реализацию этого проекта. Следовательно, реализация этого масштабного проекта уже начинается!" — написал Гройсман.