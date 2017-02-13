Формула "Роттердам+" недопустима, будем готовиться к веерным отключениям — премьер

Формула "Роттердам+", о которой говорят сторонники блокады Донбасса, приведет к повышению цены на электроэнергию, так как цена газа в тарифе на электричество увеличится почти в два раза. Об этом сегодня заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совместной с молдавским коллегой пресс-конференции.

"Если кто-то говорит, что нужно задействовать формулу "Роттердам+", я категорически против этого. Потому что задействование формулы "Роттердам+" в цене на уголь приведет к увеличению цены на уголь в тарифе почти в два раза. Сегодня она исчисляется в 1730 грн, а "Роттердам" — это $95 + $10 доставка. Это будет $105, то есть цена угля в цене электроэнергии составит около 3 тыс. грн. Мы считаем это недопустимым", — заявил Гройсман, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он отметил, что поставщики угля на предприятия должны быть зарегистрированы и уплачивать налоги в Украине.

Также премьер рассказал, что сегодня на заседании энергетического штаба рассмотрят вопрос стратегических запасов угля.

"Но поймите, если есть двухнедельный запас, это означает только одно — мы не можем этот запас сжечь, чтобы через две недели выйти в кризис. Мы должны сейчас внедрять определенные мероприятия для недопущения снижения критических запасов угля. Я уже не говорю о металлургических предприятиях, где работают 300 тыс. украинцев", — посетовал Гройсман.

В повестке дня энергетического штаба — целесообразность введения чрезвычайного положения в энергетике и формирование плана или предложений, которые предусматривают веерные отключения.

"Специалисты сегодня оценят и предложат соответствующие решения. Мы их рассмотрим и дальше будем говорить о том, что нужно делать, чтобы не допустить катастрофических последствий", — подытожил Гройсман.

Напомним, вчера премьер-министр заявил, что углю с Донбасса нет альтернативы.

"Блокирование поставок угля, которому нет альтернативы (я думаю, что спросив у экспертов, они вам это скажут, или специалисты в энергетической сфере), это означает только одно — остановка и веерные отключения по всей территории страны. Нужно ли до такого доводить — я думаю, что нет", — сказал Гройсман.

Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля, из них 9 млн тонн — уголь группы А, который используется на ТЭС — добывается на неподконтрольной территории.

СПРАВКА

3 марта 2016 года Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг приняла постановление №289 о внедрении формульного ценообразования на энергетический уголь по принципу "стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину".

Осенью 2016 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заверял, что "Центрэнерго" приобретает уголь за пределами Украины по цене около $62,5 за тонну. При этом, по его словам, "Центрэнерго" при импорте угля не удается вложиться в сумму, предусмотренную утвержденной НКРЭКУ формулой "Роттердам+".