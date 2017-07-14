Group DF отреагировала на возможный штраф со стороны Антимонопольного комитета

14 июля 2017, 11:12
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В Group DF назвали информацию о возможном штрафовании ее химзаводов давлением на Антимонопольный комитет Украины в интересах российских конкурентов

Group DF отреагировала на возможный штраф со стороны Антимонопольного комитета | Компании | Дело Увеличить картинку

На сегодняшний день не существует каких-либо решений со стороны Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о нарушениях предприятиями Ostchem антимонопольного законодательства.

"Информация, распространенная 13 июля одной из аграрных ассоциаций, о том, что Антимонопольный комитет Украины якобы признал злоупотребление холдинга Ostchem своим монопольным положением и принял решение о наложении штрафа в размере 10% от дохода, не соответствует действительности и является попыткой давления на Комитет", — говорится в сообщении Group DF, которая является основным владельцем химических предприятий холдинга Ostchem.

В компании отмечают, что в 2015 году Антимонопольным комитетом действительно было начато расследование в отношении некоторых предприятий Ostchem, однако на текущий момент расследование не завершено и каких-либо решений по нему не принято.

"Мы считаем, что распространение неправдивых заявлений о планах применения санкций со стороны АМКУ в отношении предприятий Ostchem является частью информационной кампании, направленной с одной стороны на лоббирование интересов российских производителей минеральных удобрений, стремящихся остановить заработавшие украинские заводы и отменить введенные антидемпинговые пошлины, а с другой — на разрушение репутации холдинга Ostchem как надежного отечественного поставщика удобрений", — подчеркивают в Group DF.

В сообщении отмечается, что подобные информационные атаки, направленные на продвижение интересов российских производителей, наносят прямой ущерб экономике Украины и 30 тысячам работников всей химической индустрии.

По материалам: "Дело"
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Теги: дмитрий фирташ , химическая промышленность , амку

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Group DF отреагировала на возможный штраф со стороны Антимонопольного комитета | Компании | Дело
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