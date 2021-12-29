Група компаній "Хлібні Інвестиції" вдруге за 2021 рік інвестувала 2 млн євро у нову виробничу лінію

ГК “Хлібні Інвестиції”, один з найбільших виробників хлібобулочної продукції в Україні, відкрила нову потужну лінію з виробництва житньо-пшеничних, заварних, овальных хлібів під торговельною маркою "Цар Хліб" на території ТОВ "Першого Столичного хлібозаводу" (с. Нові Петрівці під Києвом).

Виробнича потужність нової лінії становить понад 14 тон на добу. Всі процеси повністю автоматизовані, у виробництві продукції бере участь тільки 4 особи. Лінія оснащена високотехнологічним обладнанням: Gostol (Словенія), Tecnopool (Італія), Hartmann (Німеччина).

Форми для вистоювання тіста виготовляються з ротанга. Природній матеріал забезпечує рівномірне вистоювання, зберігає тісто теплим і поглинає вологу — тим самим оптимально регулюється процес вистоювання для отримання рівномірної пористості та красивої хрусткої скоринки.

В основі виробництва хлібів використовується натуральна закваска, яка дозріває в спеціальному заквасочному відділенні.

Подача сировини здійснюється за допомогою автоматичного дозувального комплексу, який забезпечує стабільну рецептуру хлібів.

Охолодження та вистоювання готової продукції перед упаковкою механізується за допомогою кулера, в якому підтримується постійна температура та час вистоювання, що гарантує високу якість продукції для покупця.

Комплекс автоматичного нарізання хліба компанії Hartmann (Німеччина) дозволяє нарізати як цілий виріб, так і половинки без участі людської праці.

Сума інвестицій у лінію становила близько 2 млн євро.

На лінії випускаються хліба: "Паланга", "Білоруський", "Покровський" і новинка — "Козацький. ТМ "Цар Хліб".