Бизнес 60 минут назад

Группу компаний FAVBET возглавила Марина Гинзбург

Новый СЕО обладает более чем 20-летним опытоп работы в финансовом секторе

Группу компаний FAVBET возглавила Марина Гинзбург Группу компаний FAVBET возглавила Марина Гинзбург

FAVBET — группу компаний, работающих на букмекерском рынке, возглавила Марина Гинзбург.

Об этом сообщила пресс-служба FAVBET.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Группа компаний FAVBET приумножает 20-летний опыт стремительного развития и выходит на новый уровень. Моя роль заключается в диверсификации и систематизации бизнес-процессов, усилении командной работы и экосистемы, расширении маркетингового инструментария и каналов продаж, репутационном росте бренда", — передает пресс-служба слова нового СEO.

Марина Гинзбург — эксперт в финансовом секторе с опытом работы в странах СНГ, Европы и Азии более 20 лет. На управленческих позициях занимается развитием компаний в игорном, банковском и нефтяном бизнес-сегменте. 

Согласно данным официального сайта FAVBET, букмекерская фирма является обладателем лицензии, оформленной на компанию Favorit United N.V. в Кюрасао.

По данным издания Insider, обладателем прав на торговую марку является Андре Матюх.

FAVBET активно спонсирует различные спортивные мероприятия и спортсменов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как отличить лудомана от человека играющего и зачем это украинскому бизнесу?
Как отличить лудомана от человека играющего и зачем это украинскому бизнесу?
Ukrainian Gambling Council начинает серию экспертных исследований в сфере азартных игр
Ukrainian Gambling Council начинает серию экспертных исследований в сфере азартных игр
"Укрексімбанк займається формалізмом", — Олег Дубровка про суд у справі "Бліц-Інформ"
"Укрексімбанк займається формалізмом", — Олег Дубровка про суд у справі "Бліц-Інформ"
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Украина может ввести чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью областях, — МВД

  3. Больше всего экологии Канарских островов вредят секс-туристы — ученые

  4. Лукашенко пригрозил направить самолеты с мигрантами прямо в Мюнхен

  5. В Киеве открылся крупнейший в Украине ТРЦ Respublika Park (ФОТО)

Ивент
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Як будувати бізнес, щоб він приносив мільйони? Про це розкажуть на Business Wisdom Summit
Топові бізнес-практики 26 листопада поділяться інноваційними рішеннями на головній бізнес-події сезону Business Wisdom Summit 2021
Загрузка...