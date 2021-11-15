Группу компаний FAVBET возглавила Марина Гинзбург

FAVBET — группу компаний, работающих на букмекерском рынке, возглавила Марина Гинзбург.

Об этом сообщила пресс-служба FAVBET.

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"Группа компаний FAVBET приумножает 20-летний опыт стремительного развития и выходит на новый уровень. Моя роль заключается в диверсификации и систематизации бизнес-процессов, усилении командной работы и экосистемы, расширении маркетингового инструментария и каналов продаж, репутационном росте бренда", — передает пресс-служба слова нового СEO.

Марина Гинзбург — эксперт в финансовом секторе с опытом работы в странах СНГ, Европы и Азии более 20 лет. На управленческих позициях занимается развитием компаний в игорном, банковском и нефтяном бизнес-сегменте.

Согласно данным официального сайта FAVBET, букмекерская фирма является обладателем лицензии, оформленной на компанию Favorit United N.V. в Кюрасао.

По данным издания Insider, обладателем прав на торговую марку является Андре Матюх.

FAVBET активно спонсирует различные спортивные мероприятия и спортсменов.