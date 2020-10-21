Транспорт 40 минут назад

Грузовые перевозки в Украине за 9 месяцев упали на 13%, пассажирские — более чем вдвое

Автомобильным транспортом перевезено на четверть меньше грузов, чем в прошлом году

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця

В январе-сентябре грузооборот предприятий транспорта составил 210,7 млрд т·км, сократившись, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 16,6%. Об этом сообщает Госслужба статистики.

Объем перевезенных в первые три квартала грузов упал, по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, на 13,3% до 435,2 млн т.

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В частности, объем грузооборота железнодорожного транспорта в отчетном периоде упал на 5,9% до 128,2 млрд т·км, автомобильного — на 14,4% до 31 млрд т·км.

Грузов по железной дороге в первые девять месяцев года перевезли на 4,7% меньше — 223,1 млн т. По автомобильному транспорту падение оказалось радикально больше — 24,5% (до 136,9 млн т).

В свою очередь, пассажирооборот предприятий транспорта за девять месяцев составил 37,1 млрд пасс·км, сократившись более чем вдвое — на 54,4% — относительно января-сентября 2019 года. При этом число пассажиров упало лишь на 40% — до 1,9 млрд.

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Так, железнодорожные пассажирские перевозки упали почти втрое до 8,15 млрд пасс·км, автомобильные — лишь на 43,7% до 14,3 млрд пасс·км.

Более востребованным относительно показателей до карантина остается городской электротранспорт: трамвайные перевозки упали в январе-сентябре всего на 31% до 1,89 млрд пасс·км, троллейбусные — на 36,3% до 2,55 млрд пасс·км. Перевозки трех украинских метрополитенов упали на 44% до 2,26 млрд пасс·км.

Напомним, метрополитены возобновили работу 25 мая после двух месяцев простоя из-за объявленного в стране жесткого карантина для избежания массовой заболеваемости Covid-19. Остальной городской транспорт в стране также был сильно ограничен в работе в этот период.

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