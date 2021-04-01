Грузы из Персидского залива в Киев будут доставлять по Днепру — СМИ

Судоходная компания Argo Shipping планирует осуществлять рейсы по доставке по Днепру грузов из стран Персидского залива в Киев, сообщает "Агрологистика".

По информации портала, в 2020 году судно Porada, принадлежащее компании, уже поднималось по Днепру до Украинки (Киевская область), выгрузив 2 тысячи тонн турецкого цемента.

Как заявил коммерческий директор Argo Shipping Group Александр Никулин, Argo Shipping уже возродила такие линии, как Запорожье — Италия, Запорожье — Греция, Запорожье — Франция и другие, а этом году уже получила запросы от фрахтователей на выполнение рейсов из стран Персидского залива в Киев.

"В апреле же одно из судов группы компаний уже зафрахтовали на рейс из Запорожья во французский порт Фос. Поэтому мы думаем, что 2021 станет годом новых возможностей для развития речной логистики в Украине", — заявил Никулин.

В издании также сообщают, что в 2020 году судами компании было перевезено 710 тысяч тонн грузов, что на 30% больше, чем в 2019 году.

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Из этого объема более 350 тысяч тонн составила металлопродукция, которую загрузили в речных портах на реке Днепр и отправили в морские порты Черного, Средиземного, Адриатического морей, а также в европейские порты на Дунае.

Компания имеет 13 единиц флота общим тоннажем более 44 тысяч тонн. Из них 9 судов класса река-море и четыре судна — речные.

География перевозок в 2020 году из речных портов реки Днепр методом прямой доставки включила в себя 21 страну и 81 порт. Новыми направлениями для компании стали Испания, Франция, Англия, Ирландия, Шотландия, Нидерланды, и Латвия.

Напомним, 10 марта на судоходных шлюзах реки Днепр начался сезон навигации 2021 года. Ранее сообщалось, что в 2019 году государство профинансировало модернизацию днепровских шлюзов только на 22,7 млн грн, хотя объем запланированных денег для проведения ремонтных работ достигал 124,3 млн грн.