Хакеры атаковали новым вирусом крупнейшую в Европе сеть частных госпиталей

ИТ-инфраструктура крупнейшей сети частных госпиталей Европы Fresenius, штаб-квартира которой находится в Германии, оказалась под ударом вируса-вымогателя Snake, сообщает Bits.Media со ссылкой на KrebsonSecurity.

По информации издания, вирус был обнаружен в этом году и активно используется для атаки на крупные компании. Злоумышленники блокируют ИТ-системы таких компаний и требуют выкуп в криптовалютах.

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"Подразделение информационной безопасности Fresenius обнаружило компьютерный вирус на устройствах компании. В соответствии с нашим протоколом безопасности, разработанным для таких случаев, были приняты меры для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Мы также проинформировали соответствующие правоохранительные органы", — заявил представитель Fresenius.

Специалисты по компьютерной безопасности отмечают, что вирус Snake отличается уникальным поведением — он ищет компьютерные процессы, обычно связанные с корпоративными управленческими инструментами и крупномасштабными системами.

Злоумышленники дают жертвам вируса-вымогателя около 48 часов для выплаты. Пока неизвестно, заплатит ли Fresenius выкуп, однако во время предыдущей атаки сеть госпиталей выплатила хакерам около $1,5 млн.

Издание Bleeping Computer сообщает, что это лишь одна из целого ряда подобных атак вируса Snake, которые были запущены в мае. Кроме того, теперь злоумышленники заявляют, что скопировали "приватную информацию" и опубликуют ее в случае отказа от выплаты.

Напомним, в середине апреля электронные сервисы Киевской городской госадминистрации была проведена массовая DDоS-атака.