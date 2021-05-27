"Хлебные Инвестиции" вложили €4,5 млн в производственную линию на заводе Сhanta Mount

"Хлебные Инвестиции" открыли новую линию по производству замороженных круассанов и изделий из слоеного теста на заводе "Сhanta Mount" в Киевской области в селе Новые Петровцы.

Об этом сообщила пресс-служба "Хлебных Инвестиций".

Производственная мощность новой линии составляет 700 кг в час.

Линия полностью автоматизирована (от замеса до выхода готовой продукции и упаковки), оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.

Предприятие Chanta Mount находится в селе Новые Петровцы под Киевом, где оно было создано с нуля и работает уже 2 года. Сумма инвестиций в проект на начальном этапе составила 15 млн. евро. Предприятие имеет международный сертификат FSSC 22000, который подтверждает, что абсолютно вся цепочка производства прозрачная и безопасная, отвечает самым высоким требованиям к качеству продукта.

Продукция компании поставляется в ведущие национальные сети Украины и является крупнейшим региональным дистрибьюторам под собственной торговой маркой "Chanta Mount". Также значительное количество продукции поставляется на экспорт.

Группа компаний "Хлебные Инвестиции" обеспечивает рабочими местами 2600 человек. Сумма уплаченных налогов за 2020 год составила около 300 млн грн.