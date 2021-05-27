Бизнес 30 минут назад

"Хлебные Инвестиции" вложили €4,5 млн в производственную линию на заводе Сhanta Mount

Одно из самых современных предприятий Украины, специализирующееся на изготовлении замороженных хлебобулочных изделий Сhanta Mount, продолжает наращивать свой производственный потенциал

"Хлебные Инвестиции" вложили €4,5 млн в производственную линию на заводе Сhanta Mount "Хлебные Инвестиции" вложили €4,5 млн в производственную линию на заводе Сhanta Mount

"Хлебные Инвестиции" открыли новую линию по производству замороженных круассанов и изделий из слоеного теста на заводе "Сhanta Mount" в Киевской области в селе Новые Петровцы. 

Об этом сообщила пресс-служба "Хлебных Инвестиций".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Производственная мощность новой линии составляет 700 кг в час.

Линия полностью автоматизирована (от замеса до выхода готовой продукции и упаковки), оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.

Предприятие Chanta Mount находится в селе Новые Петровцы под Киевом, где оно было создано с нуля и работает уже 2 года. Сумма инвестиций в проект на начальном этапе составила 15 млн. евро. Предприятие имеет международный сертификат FSSC 22000, который подтверждает, что абсолютно вся цепочка производства прозрачная и безопасная, отвечает самым высоким требованиям к качеству продукта.

Продукция компании поставляется в ведущие национальные сети Украины и является крупнейшим региональным дистрибьюторам под собственной торговой маркой "Chanta Mount". Также значительное количество продукции поставляется на экспорт.

Группа компаний "Хлебные Инвестиции" обеспечивает рабочими местами 2600 человек. Сумма уплаченных налогов за 2020 год составила около 300 млн грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

От эскизов до аксессуаров: Марта Холод о создании бренда шляпок ручной работы
От эскизов до аксессуаров: Марта Холод о создании бренда шляпок ручной работы
Сотня ресторанов за два месяца: как украинская "Ракета" запустила доставку в Нидерландах
Сотня ресторанов за два месяца: как украинская "Ракета" запустила доставку в Нидерландах
В новом ролике FAVBET и Banda хотят изменить отношение к беттингу
В новом ролике FAVBET и Banda хотят изменить отношение к беттингу
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Без обязательств. Что будет с тарифами и отопительным сезоном без фиксации цены на газ

  3. У Джеймса Бонда новый дом: Amazon купил Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

  4. Новые правила переноса номеров между операторами "на руку" мошенникам — "Киевстар"

  5. Информатаки против Шурмы из "Укроборонпрома" мог заказать Коломойский — СМИ

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...