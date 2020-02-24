Huawei представила букет ярких новинок. Мощные и с поддержкой 5G

На презентации Huawei Consumer Business Product and Strategy именитый китайский производитель представил целый букет своих новых продуктов. Основной фишкой новинок ИТ-гиганта стало соединение 5G и беспроводных технологий. Местом проведения презентации стал город Барселона в Испании. Именно там должна была состояться крупнейшая выставка MWC и там Huawei планировала представить новые устройства. Однако, её отменили из-за вспышки коронавируса. Тем ни менее, Huawei решила не переносить презентацию и представила все свои новые устройства, как и планировала.



Гибкий флагман

Главной новинкой презентации стал гибкий смартфон нового поколения — Huawei Mate Xs, продолжение флагмана 2019 году, Mate X. Экран устройства в разложенном виде составляет 8 дюймов. В сложенном виде сзади размер экрана составит 6,38 дюйма, а спереди — 6,6 дюймов.

Генеральный директор потребительского бизнеса Huawei Ричард Ю заявил, что экран покрыт двойным защитным слоем оптического полиимида, что, по его словам, на 80% надежнее и прочнее, чем один слой, как было в прошлогоднем Huawei Mate X. Кроме того, усовершенствована сама шарнирная система. Она теперь сделана из жидкого металла на основе циркония, что на 30% прочнее, чем титан.

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Фото: новый флагман от Huawei — Mate Xs

Батарея внутри смартфона — объемом 4500 мА/ч и она на 21% дольше держит заряд, чем в Mate X. Кроме того, объем батареи больше, чем у основных конкурентов Huawei на рынке гибких смартфонов, компании Samsung. У флагмана Samsung Galaxy Fold ёмкость батареи составляет 4380 мА/ч, а у Z Flip вообще 3300 мА/ч.

В комплекте с телефоном идет также скоростная зарядка на 55 Вт, которая может зарядить телефон до 85% за 30 минут. Внутри аппарата находится новый процессор от Huawei - Kirin 990. Телефон поддерживает 5G. А за фото отвечают 3 основные камеры: на 40, 16 и 8 мегапикселей.

У Mate Xs будет новая оболочка EMUI 10 на основе Android 10 и темная тема. Также в телефоне поддерживается функция нескольких окон. Цена аппарата составит 2499 евро за конфигурацию 8 Гб ОЗУ и 512 Гб внутренней внутренней памяти.



На глобальном рынке продажи стартуют в марте. Причем, Ричард Ю подчеркнул, что Huawei Mate Xs будет продаваться на всех рынках, а не только в Китае, как это было с моделью Mate X.

Кроме того, во время презентации, CEO потребительского сегмента привел немного статистики по мобильному рынку. Так, например, выручка Huawei выросла на 18% за 2019 год. В 2019 году китайский производитель уже поставил 10 млн смартфонов с поддержкой 5G. Также в прошлом году компания выделила 15 млрд евро на инвестиции и разработку новых технологий и заняла второе место на глобальном рынке смартфонов.



Стоит отметить, что Huawei неспроста делает такой упор на 5G. Ведь она является одним из лидеров по разработке и развитию 5G сетей. До начала американских санкций, оборудование Huawei использовались во многих странах, в том числе, и в США. Теперь же, из-за санкций, Huawei теряет свои рынки и остается лидером только в Китае.

К тому же, сами сети 5G еще не так распространены по миру. Испытания этой технологии проходят в США, Британии, России. Однако, пока что, 5G еще не вошла в наш быт. Поэтому насколько целесообразно сейчас доплачивать за новую технологию решать самим покупателям.

Планшет для творчества

Huawei решила также реанимировать уже слегка позабытый формат устройств — планшеты. Для этого она представила новый планшет Mate pad Pro. Размер его экрана составляет 10.8 дюймов, а разрешение 2560Х1609. Сам экран планшета практически безрамочный. Тонкая рамка вокруг экрана в толщину лишь 4.9 мм, что в два раза меньше, чем у iPad Pro (8,3 мм).



Толщина китайского планшета составляет 7.2 мм толщина, а вес — 460 грамм. У планшета также будет поддержка 5G связи. В комплекте с ним идет скоростная зарядка на 40 Вт.

На презентации отдельно сфокусировано внимание на том, что этот планшет предназначен для творчества. Об этом говорит и слоган устройства "Переосмысль креативность". Поэтому планшет будет взаимодействовать со стилусом. Єтот стилус, также новинка компании, распознает до 4 тысяч разных вариантов нажатия. А если прикоснуться стилусом к заблокированному экрану планшета, то сразу запускается приложение для рисования.

В планшет также внедрена технология MultiScreen. Благодаря ей можно поднести смартфон к планшету и экран смартфона отобразится на планшете. Таким образом можно будет работать на смартфоне с планшета. А файлы между гаджетами просто переносить.

Фото: Планшеты Mate pad Pro



Материалы, из которых выполнен планшет имеют несколько вариаций: фибровое стекло и веганская кожа. В первом варианте доступные цвета — белый и черный. Во втором — оранжевый и зеленый. Кроме того, к планшету, в качестве аксессуара, идет еще клавиатура, которую нужно будет отдельно приобрести.

Цена устройства начинается от 549 евро и достигает 699 евро (в зависимости от конфигурации).

Если брать планшет с поддержкой 5G, то цены будут еще выше: 799 евро (8 Гб ОЗУ и 256 Гб внутренней)

или 949 евро (8 Гб ОЗУ и 512 Гб внутренней).

Фото: Цена на планшеты

Чте касается аксессуаров, то стилус будет стоить 99 евро, клавиатура — 129 евро, а чехлы — 39 евро. Глобальная продажа начнется в апреле.

Вместе с планшетом выйдет технология App Multipler, которая позволяет перевести те приложения, у которых доступно только вертикальное положение, в горизонтальное. В марте она уже будет установлена на 3 тысячах самых популярных приложений в Китае. И Ричард Ю отметил, что дальше количество будет только расти.

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В пику "макбукам"

Не обошла Huawei стороной и рынок ноутбуков. Поэтому она представила сразу несколько моделей — флагманский и две версии для массового потребителя.

Первый — Matebook X Pro, с экраном 13,9 дюймов и разрешением — 3000Х2000. Кроме того, сам экран ноутбука — сенсорный.



Внутри устройства находится процессор Intel i7 10-го поколения, а корпус устройства — полностью металлический. Доступен он будет в трех цветовых вариациях: серебряный, серый и зеленый. Также в ноутбуке будет доступна та же технология, что и в планшете от Huawei: можно легко соединять между собой гаджеты и переносить файлы в одно касание.





Фото: Matebook X Pro

Тот факт, что ноутбук флагманский подтверждают и его цены. Они начинаются от 1499 евро и достигают отметки в 1999 евро, в зависимости от конфигурации. Стоит отметить, что это вполне сравнимые цены с Apple Macbook Pro. Насколько рентабельнее покупать новый нотбук китайского гиганта, чем продукт американской "яблочной" компании — можно будет уже точно сказать, когда Matebook X Pro поступит в продажу.

Кроме флагманского Matebook X Pro, были представлены еще и ноутбуки среднего ценового сегмента: Matebook d14 и d15.



Эти устройства, внутри которых встроены процессоры Intel i7 или i5 последнего поколения, а за графику отвечает процессор AMD Ryzen 7.

Как для ноутбуков средней ценовой категории — у него довольно много элементов флагманских моделей. Например, сканер отпечатка пальца на кнопке включения или выдвигающаяся веб-камера, из-под экрана. Также в комплекте к ноутбукам идет быстрая зарядка и предустановленные Windows 10, и Office 365.

Модели будут доступны в двух цветах: сером и серебристом. А Цена варьируются от 649 евро до 949 евро, в зависимости от конфигурации.

Фото: Цены на Matebook d14 и d15

Своя галерея приложений с сапером и обоями

Отдельный акцент Ричард Ю сделал на магазине приложений App Galery от Huawei. Он призвал разработчиков всего мира дополнять галерею своими приложениями. Ричард Ю выразил надежду, что Huawei и дальше получится выстраивать тесное партнерство с разработчиками мобильных приложений. По его словам, на сегодняшний день уже инвестировано больше $1 млрд в разработку новых приложений для AppGallery.

Такой акцент на разработке своих приложений сделан неспроста. В 2019 году Huawei потеряла доступ к сервисам Google — против компании заработали санкции США. На презентации Ричард Ю отметил, что прошлые 10 лет сотрудничества с Google были действительно плодотворными. Однако, теперь Huawei приходится искать альтернативу. В том числе, пытаясь создать свой собственный магазин приложений. И судя по тому, какие суммы выделяется на разработки, она вполне уверена в своих силах.