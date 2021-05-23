Hyundai отзывает из США и Канады более 100 тысяч авто

В мае текущего года автомобильная компания Hyundai планирует отозвать в США и Канаде более 100 тысяч автомобилей люксового суббренда Genesis. Как сообщает Аutonews.ua, причиной такого решения стал возможный риск возгорания.

Таким образом, под отзыв попадут седаны Hyundai Genesis 2015-2016 модельных годов, Genesis G80 2017-2020 модельных годов, а также Genesis G70 2019-2021 модельных годов.

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По информации издания, у этих автомобилей модули ABS могут работать со сбоями, вызывая короткое замыкание. Это увеличивает риск возгорания в моторном отсеке. Причем пожар может произойти как во время стоянки, так и во время движения автомобиля.

В компании заявили, что владельцы отзываемых автомобилей Genesis могут продолжать на них ездить, но парковаться нужно под открытым небом и подальше от других машин.

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Напомним, в марте этого года Hyundai провела виртуальную церемонию закладки фундамента завода HTWO в Гуанчжоу (Китай) — своего первого предприятия по производству водородных топливных элементов за пределами Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что компания Hyundai Corporation выделит $2 млн на разработку предварительного технико-экономического обоснования строительства скоростной железнодорожной сети в Украине.