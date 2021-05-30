Транспорт 50 минут назад

Hyundai планирует вдвое сократить выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания

Южнокорейский автогигант будет разрабатывать и выпускать больше автомобилей с электрической силовой установкой

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Корейский автомобильный производитель Hyundai планирует в 2 раза сократить количество моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

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По информации агентства, такое решение в марте 2021 года приняли боссы этого южнокорейского автогиганта.

Как утверждают источники издания, Hyundai готовится к новой эре электромобилей, поэтому утвердила стратегический план о снижении количества моделей с ДВС.

В связи с этим, как ожидается, Hyundai будет разрабатывать и выпускать больше автомобилей с электрической силовой установкой.

При этом не сообщается, когда конкретно Hyundai вдвое снизит количество своих моделей с ДВС.

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В то же время известно, что к 2025 году этот автопроизводитель планирует ежегодно продавать по 1 млн электрокаров.

Уже к 2040 году он планирует выпускать только машины с электрической силовой установкой.

Ранее стало известно, что компания Hyundai провела виртуальную церемонию закладки фундамента завода HTWO в Гуанчжоу (Китай) — своего первого предприятия по производству водородных топливных элементов за пределами Южной Кореи.

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