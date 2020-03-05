Транспорт 1 час назад

Hyundai представила "пророческий" электромобиль, управляемый джойстиками (ФОТО)

Prophecy отражает будущую философию всех автомобилей марки

Hyundai представила "пророческий" электромобиль, управляемый джойстиками (ФОТО) Hyundai представила "пророческий" электромобиль, управляемый джойстиками (ФОТО)
Фото: Мотор

Южнокорейский производитель Hyundai представил электрический концепт-кар Prophecy ("Пророчество"). Об этом сообщает Мотор.

Концепт получил обтекаемый каплеобразный силуэт с покатой линией крыши в духе спорткаров Porsche 911, прозрачный спойлер и фальшрадиаторную решетку, встроенную в задний бампер.

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В салоне четыре отдельных сиденья, доступ в него осуществляется через распашные двери, а в целях облегчения доступа дизайнеры даже убрали центральную стойку.

Поскольку автомобиль задумывался как беспилотник, традиционных органов управления на центральной консоли нет.

Вместо руля по обе стороны водительского кресла установлены джойстики, а роль приборной панели досталась растянувшемуся во всю переднюю панель цифровому дисплею.

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