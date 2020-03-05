Hyundai представила "пророческий" электромобиль, управляемый джойстиками (ФОТО)

Южнокорейский производитель Hyundai представил электрический концепт-кар Prophecy ("Пророчество"). Об этом сообщает Мотор.

Концепт получил обтекаемый каплеобразный силуэт с покатой линией крыши в духе спорткаров Porsche 911, прозрачный спойлер и фальшрадиаторную решетку, встроенную в задний бампер.

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В салоне четыре отдельных сиденья, доступ в него осуществляется через распашные двери, а в целях облегчения доступа дизайнеры даже убрали центральную стойку.

Поскольку автомобиль задумывался как беспилотник, традиционных органов управления на центральной консоли нет.

Вместо руля по обе стороны водительского кресла установлены джойстики, а роль приборной панели досталась растянувшемуся во всю переднюю панель цифровому дисплею.