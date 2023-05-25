- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
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I Національний форум Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу.
2 червня відбудеться I Національний форум на тему "Неплатоспроможність та банкрутство в Україні. Виклики військового часу", який організовують Національна асоціація арбітражних керуючих України та Проєкт ЄС “Право-Justice”. Захід проводиться для представників бізнесу та юридичної спільноти з метою популяризації процедур банкрутства для допомоги бізнесу в питаннях відновлення платоспроможності, обговорення гострих питань та підтримки економічного фронту.
Серед спікерів:
- Денис Малюська, Міністр юстиції України;
- Валерія Коломієць, Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції;
- Олег Васьковський, Суддя Верховного Суду;
- Сергій Жуков, Суддя Верховного Суду;
- Олександр Банасько, Суддя Верховного Суду; Олексій Мовчан, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
- Тарас Тарасенко, Народний депутат України. Голова підкомітету з прав людини;
- Арсен Мілютін, Заступник голови правління АТ "Ощадбанк", відповідальний за роботу з NPL;
- Владислав Філатов, директор департаменту з питань банкрутства Мінюсту;
- Секретний спікер-банкрут, який поділиться своїм досвідом та враженнями від процедур банкрутства.
Головні теми для обговорення:
- Державне регулювання та підтримка Держави в умовах воєнного стану.
- Бізнес в умовах війни: збереження, відновлення, відповідальність.
- Судові процедури банкрутства в умовах воєнного часу. Актуальна судова практика.
- Виклики війни: функціонування банківського сектору, мораторії, санкції та націоналізація.
Також на учасників чекають:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Дискусійні панелі, на яких провідні фахівці ринку банкрутства обговорять нагальні питання для бізнесу, арбітражних керуючих та юридичної спільноти.
- Благодійний аукціон військових трофеїв та цінних лотів для збору коштів на нагальні потреби арбітражних керуючих, які служать в лавах ЗСУ.
З програмою форуму можна ознайомитися за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1yvOzqNSMPcb8JWhzCnPm-X2_5dflxfvb/edit
Вартість квитка - 500 грн. Реєстрація за посиланням:
https://forms.gle/cmcd4uJzBEywi8Sq8
Вхід для арбітражних керуючих безкоштовний за умови реєстрації!
Місце
проведення: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 22, Radisson Blu Hotel
Реєстрація учасників: 9:00 - 10:00
Початок Форуму: 10:00
Інформаційні партнери заходу – Delo.ua, LigaZakon.net та Асоціація правників України.