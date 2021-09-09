Транспорт 40 минут назад

"Идея Кабмина регистрировать в МВД электросамокаты это передел шерингового рынка", — Лямец

Такие инициативы не только повредят нескольким операторам проката самокатов, но и испортят настроение тысячам частных владельцев современных электросамокатов и моноколёс, считает журналист.

"Идея Кабмина регистрировать в МВД электросамокаты это передел шерингового рынка", — Лямец "Идея Кабмина регистрировать в МВД электросамокаты это передел шерингового рынка", — Лямец

Правительство рассматривает возможность регистрировать тяжелые самокаты и моноколёса в МВД с получением государственных номеров.

"Рабочая группа Министерства инфраструктуры подготовила проект постановления Кабмина о Временном Порядке пользования персональным электротранспортом. По проекту постановления, "легкий" электротранспорт должен иметь мощность двигателя до 1 кВт (для моноколес — до 1,4 кВт) и массу до 20 кг. Если он попадает под эти критерии — не подлежит регистрации в МВД. А персональный электротранспорт, оборудованный электродвигателем мощностью более 1 кВт (более 1,4 кВт для самобалансирующих устройств) и массой более 20 кг, предлагают считать "тяжелым". Транспортные средства, которые не соответствуют критериям "легкого" персонального электротранспорта будут подлежать государственной регистрации в МВД", — пишет на собственной странице в сети Facebook журналист и блогер Сергей Лямец.

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По мнению журналиста, попытка заставить владельцев самокатов регистрировать транспорт и получать номера — это элемент маркетинговых войн одного из международных шеринговых сервисов, который стремится усложнить работу конкурентов. Такие инициативы не только повредят нескольким операторам проката самокатов, но и испортят настроение тысячам частных владельцев современных электросамокатов и моноколёс, считает журналист.

"Операторам, которые сдают в аренду "не-легкие" самокаты, придется пройти семь кругов ада — идти в МВД, платить большие деньги, проходить процедуры. И не факт, что на этом все проблемы закончатся. Совершенно очевидно, что ограничение в 20 кг — это не случайно, так как далеко не все самокаты, работающие на арендном рынке, легче 20 кг. Современный прокатный самокат, оборудованный двумя тормозными ручками, амортизаторами и емкой батареей, запросто весит более 20 кг. Масса нагоняется за счет дополнительного оборудования для безопасности и устойчивости, ведь речь идет о прокате. Самокат должен иметь хороший запас прочности "от дурака" и от износа, повышенные критерии безопасности и большего размера сменную батарею. Ограничение массы — это сугубо украинское ноу-хау. Как и регистрация в МВД. Таким образом, мы имеем дело с чистым лоббизмом. Правительство собирается "порешать" для одних бизнесов против других", — утверждает Лямец.

Журналист также обратил внимание на интересный факт — участник рабочей группы со стороны Министерства инфраструктуры, советник Кабинета Министров, адвокат Виталий Власюк, одновременно является управляющим партнером и основателем компании ePravo, которая предоставляет юридические услуги компании BOLT. Именно самокаты этой прокатной компании имеют вес ниже 20 кг, — утверждает Лямец.

Журналист обратился к Министру инфраструктуры, Александру Кубракову с просьбой обратить внимание на деятельность рабочей группы, которая готовит проект "Постановления Кабмина о Временном Порядке Пользования персональным электротранспортом", и привлечь к консультациям по подготовке законодательной базы всех шеринговых операторов.

Согласно проекту постановления Кабмина, которое опубликовал Лямец, пользователи персонального электротранспорта должны быть не моложе 14-летнего возраста. Пользователь персонального электротранспорта должен двигаться на электротранспорте в порядке последующей приоритетности: по велосипедным дорожкам и велополосам; если нет велосипедных дорожек/велополос — по тротуару, пешеходной зоне, пешеходной дорожке, обочине со скоростью движения не более 15 км/ч и предоставлением безусловного приоритета пешеходам; если нет возможности двигаться по тротуару или таковой отсутствует — по правому краю проезжей части дороги, улицы, в том числе полосы для движения маршрутных транспортных средств.

Также, пользователям электротранспорта запретят перевозить пассажиров, предлагают не двигаться на электротранспорте против направления движения. По возможности, использование электротранспорта должно быть застраховано. Будут ли владельцев штрафовать за отсутствие страхования — в проекте Постановления Кабмина не объясняется.

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