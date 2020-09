Игровую приставку PlayStation 5 можно будет купить 19 ноября

Новая игровая приставка PlayStation 5 от корпорации Sony в США, Японии Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее выйдет 12 ноября 2020 года, а во всем остальном мире — 19 ноября.

Об этом стало известно во время трансляции PlayStation 5 Showcase, которая состоялась вечером в среду, 16 сентября.

Также стала известна цена консоли следующего поколения: основная версия PlayStation 5 будет стоить $499, а цифровая (не поддерживающая диска) — $399. Помимо цены и дат начала продаж Sony также представило несколько роликов игр, которые выйдут на PlayStation 5. В частности, во время трансляции показали трейлер сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops Cold War, ролик Resident Evil VIII, 4К-трейлер Hogwarts Legacy и семь минут игрового процесса Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

При этом с начала продаж PlayStation 5 через подписку PS Plus игроки получат сразу 18 игр, доступных через обратную совместимость. В списке такие хиты, как: Uncharted 4: A Thief's End, God of War, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Until Dawn, The Last Guardian, Detroit Become Human, The Last of Us Remastered и Resident Evil VII.

Напомним, что ранее корпорация Sony продемонстрировала приставку нового поколения, а также несколько ключевых аксессуаров к ней. В частности, компания показала новый джойстик. Sony обещают, что у него будет будет оснащен тактильной технологией и адаптивными кнопками. Кроме того он будет оборудован датчиком движения, микрофоном и динамиком.

Сама консоль будет способна поддерживать 4K ULTRA HD Blu-Ray, трассировку лучей (метод улучшения графики), 3D-аудио. Приставка будет продаваться в двух вариантах — с дисководом и без, Digital edition. Помимо этого Sony продемонстрировали новую гарнитуру для PlayStation, камеру и пульт Media Remote.