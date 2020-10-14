IT и Телеком 40 минут назад

Илон Маск планирует запустить на орбиту Земли еще 60 своих интернет-спутников

Запуск 14-й по счету группы интернет-спутников Starlink запланирован на 18 октября в 08:27 по времени Восточного побережья США

Фото: Space.com Фото: Space.com
Фото: Space.com

18 октября космическая компания SpaceX, владельцем которой является американский миллиардер-изобретатель Илон Маск, планирует произвести запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на специализированный сайт Spaceflight Now.

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По информации агентства, запуск 14-й по счету группы интернет-спутников Starlink запланирован на 18 октября в 08:27 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Как сообщается, это будет уже второй запуск за месяц. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была успешно запущена 6 октября. Орбитальная группировка SpaceX c начала развертываться в мае прошлого года уже состоит из 773 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем — из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 октября на космодроме "Уоллопс Айленд" в штате Вирджиния (США) запустили ракету-носитель Antares — проект, над которым уже несколько лет совместно работают американские и украинские космические предприятия.

Напомним, в начале августа 2020 года SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9 с партией из 57 интернет-спутников Starlink.

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