"Империал Тобакко" оспаривают в суде штраф АМКУ и борются за рыночную долю — СМИ

В прошлом году в Украине было произведено 51 млрд штук сигарет, это на 15% меньше по сравнению с 2018 годом. Причина падения — повышение акцизов, рост нелегальной торговли сигаретами и рабочая миграция (соответственно, снижение количества потребителей). Если темпы роста акцизного налога не замедлятся и будет введена фиксированная торговая наценка, то в 2020 году легальный рынок сигарет сократится минимум до 43 миллиардов сигарет. А уровень нелегальной торговли вырастет до 20%, — заявил в интервью "Интерфакс-Украина", генеральный директор "Империал Тобакко", Растислав Чернак.

В прошлом году доля "Империал Тобакко" на табачном рынке Украины составила 12,6% в Украине по сравнению с 2018 годом падение рыночной доли составило 1,5 п.п. Компания больше всего страдает от роста нелегальной торговли и непредсказуемой акцизной политики, потому что 47,5% портфеля приходится на недорогие сигареты, а 35,9% — на сигареты среднего ценового сегмента. В 2019 году 12% портфеля составили премиальные сигареты. Чтобы укрепить свои позиции в этой категории, компания в январе вывела на рынок новую линейку в высоком ценовом сегменте под названием Davidoff Advanced filter (сигареты ТМ Davidoff Silver и ТМ Davidoff Blue).

"Империал Табакко" произвела в 2019 году около 10,1 млрд штук сигарет, из которых на внутреннем рынке реализовано 6,4 млрд сигарет (это на 24,5% ниже чем в 2018 году). Около 3,7 млрд сигарет — реализовано на экспорт. "Империал Тобакко" в 2019 году поставляла продукцию на более чем 20 рынков, крупнейшим из которых является Саудовская Аравия. Без экспорта стоял бы вопрос — выживет ли вообще фабрика, поскольку ее мощности оцениваются в 35 млрд штук сигарет в год, фабрика работает на треть мощности, — рассказал Растислав Чернак.

Также, генеральный директор "Империал Тобакко" заявил, что компания подала иск в хозяйственный суд города Киева для обжалования решения АМКУ о штрафе в 460 млн. грн. 20 января уже состоялось первое подготовительное заседание — председательствующая судья по делу ознакомилась с процессуальными ходатайствами сторон и предоставила табачной компании и АМКУ дополнительное время на подготовку доказательств и обоснование правовых позиций. Следующее заседание запланировано на начало марта.

"Позиция "Империал Тобакко" по решению АМКУ является однозначной и решительной: все обвинения в адрес компании являются надуманными, необоснованными. Никаких нарушений со стороны "Империал Тобакко" не происходило. Как международная компания с серьезными внутренними правилами, мы добросовестно соблюдаем действующее законодательство", — комментирует руководитель табачной компании.

По словам Растислава Чернака, именно Антимонопольный комитет Украины еще в 2010 году допустил ситуацию, за которую сейчас пытается оштрафовать "Империал Тобакко". Во времена правления президента Януковича, АМКУ выдал многочисленные разрешения в пользу компании "Мегаполис Украина" (переименованной впоследствии в "Тедис Украина"), в результате которых "Мегаполис" консолидировал рынок дистрибуции сигарет.

"АМКУ фактически пытается переложить ответственность за свои же действия на нас, как на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями. При этом, не подтверждает свои обвинения никакими доказательствами или аргументированным экономическим анализом. Сейчас наша юридическая команда очень активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям, мы привлекли лучших антимонопольных экономистов и экспертов из Украины и ЕС, а также специалистов права с ЕС, для дополнительного обоснования нашей позиции защиты. Уверен, что судебная система Украины компетентно и профессионально рассмотрит данный спор", — заявил в интервью "Интерфакс-Украина", генеральный директор "Империал Тобакко", Растислав Чернак.

По его словам, сейчас на табачном рынке уже нет монополии, хотя доля "Тедис Украина" является достаточно высокой, на уровне 62-64%: "Я могу говорить только за свою компанию — кроме "Тедис", "Империал Тобакко" сейчас работает еще с 20-ю прямыми покупателями. Ко всем партнерам у нас равное, объективное отношение. Мы делаем все, чтобы добиться максимально конкурентного рынка дистрибуции сигарет в Украине", — пояснил руководитель "Империал Тобакко".