Индия установила украинские двигатели на эсминцы стоимостью $5 млрд

Индийские Военно-морские силы проводят испытания уже второго эсминца проекта P15B с украинской силовой установкой. Такие двигатели будут на всех четырех кораблях проекта, сообщает Defense Brief.

Силовые установки изготовило украинское государственное предприятие "Зоря-Машпроект". Отмечается, что это крупнейшие корабли, для которых компания из Украины выполняла подобные заказы. На корабле Mormugao внедрена также новая микропроцессорная система управления разработки "Зоря-Машпроект".

Испытания продлятся до середины 2022 года. Эсминцы этой серии — самые мощные боевые корабли, построенные в Индии. Стоимость строительства четырех кораблей серии — 5 млрд долларов.

Каждый из эсминцев весит 7 400 тонн, скорость хода — до 30 узлов, экипаж — 300 человек.

Эсминцы P15B включают в себя новые концепции дизайна для улучшения живучести, скрытности и маневренности. На этих кораблях будут размещаться два многоцелевых вертолета.

Mormugao — второй миноносец класса P15B ВМС Индии. Первый введен в состав флота Индии в ноябре 2021 года. Четыре эсминца этого класса названы в честь крупных городов: Visakhapatnam, Mormugao, Imphal и Surat.

Ожидается, что все четыре корабля будут введены в эксплуатацию к 2025 году.

Другие украинские производители также активно сотрудничают с иностранцами в военной сфере. Так, компания Baykar получила 20 двигателей запорожского предприятия "Прогресс" для установки на Bayraktar Akinci. Именно эти беспилотные аппараты на испытаниях доказали свою эффективность в уничтожении российских комплексов "Панцирь-С", которые оккупанты разместили в захваченном Крыму.

Напомним, в порту "Пивденный" (Одесская область) будет размещен дивизион патрульных катеров, оснащенных американским оружием. Военные корабли будут обеспечивать охранно-оборонительные функции портов в Черном море, а также острова Змеиный.