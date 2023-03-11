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Інформація щодо санкцій проти Favbet не відповідає дійсності
Компанія Favbet звертається до українських ЗМІ з проханням не розповсюджувати неправдиву інформацію щодо санкцій. Компанії Favbet немає в санкційних списках, оскільки вона працює виключно на території України та у низці країн Європейського Союзу – Хорватії, Румунії та на Мальті.
Сьогодні в Україні запроваджено санкції проти низки російських букмекерських компаній та лотерей терміном на 50 років. Указ №145/2023 про рішення РНБО від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» набуває чинності з дати публікації. Ознайомитися з указом Президента України можна тут.
Важливо! Компанія Favbet як провідний оператор ринку працює в Україні легально, за діючими українськими ліцензіями. Жодних санкцій на групу компаній Favbet не накладено. Хвиля чорного піару про компанію Favbet, яку підхопили деякі українські ЗМІ, є спланованою та порушує всі стандарти журналістики.
Хвиля чорного піару про компанію Favbet, яку підхопили деякі українські ЗМІ, є спланованою та порушує всі стандарти журналістики.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Представники компанії просять ЗМІ дотримуватися стандартів журналістики, детально вивчати першоджерело та не розповсюджувати фейки щодо Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation, 95% проєктів якого сьогодні переорієнтовані на допомогу країні, переселенцям та ЗСУ.