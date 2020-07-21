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Интернет-магазин в Киеве Ohmyglasses назвал топ-3 трендов уникальных солнцезащитных очков

Даже самый простой летний образ, дополненный солнцезащитными очками оверсайз, будет смотреться модно, свежо и актуально

Интернет-магазин в Киеве Ohmyglasses назвал топ-3 трендов уникальных солнцезащитных очков Интернет-магазин в Киеве Ohmyglasses назвал топ-3 трендов уникальных солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки — это абсолютный must have каждого лета. Из-за сложной ситуации, которая сложилась в стране в связи с пандемией коронавируса, наши отпуска заграницу отложены на неопределенный срок, но это не повод расстраиваться. Лето-то никто не отменял! Пощеголять в трендовых обновках можно и в родной стране.

Если вы следите за модными новинками, этот топ-3 актуальных моделей вам обязательно пригодится. Шоурум очков Ohmyglasses изучил показы именитых дизайнеров и новые коллекции популярных брендов, выделив для вас самые интересные тренды. Готовы? Тогда поехали!

Кратко и по делу в Telegram

Металлическая оправа

Уточнение: мы говорим о тонкой металлической оправе, которая изящно смотрится и подходит к любой форме лица. Самые популярные модели солнцезащитных очков с металлической оправой:

  • авиаторы;
  • очки с двойным мостиком;
  • круглые.

Они в тренде уже много сезонов подряд и вряд ли когда-то совсем выйдут из моды. Если вы хотите купить хорошие дорогие солнцезащитные очки, которые будете носить не один год, однозначно рекомендуем присмотреться к моделям в металлической тонкой оправе.

Очки оверсайз

Если рассматривать в целом модные тренды, они движутся в торону простоты, лаконичности и комфорта. Говоря об одежде, на пике популярности силуэт оверсайз. Аксессуары он тоже не мог обойти стороной!

Огромные очки, которые словно на несколько размеров больше, чем вам нужно, — это самый топ. В них можно ходить даже без макияжа, потому что такие линзы закрывают добрую часть лица. Форма очков может быть абсолютно любой, начиная от круглых и заканчивая квадратными. Даже самый простой летний образ, дополненный солнцезащитными очками оверсайз, будет смотреться модно, свежо и актуально.

Стильная геометрия

Классика — это хорошо, но иногда очень хочется отойти от привычных форм солнцезащитных очков, открывая для себя новые грани образа. Что скажете насчет многоугольной оправы? Она в тренде с прошлого сезона и в этом году не собирается сдавать своих позиций. Необычные геометрические оправы смотрятся стильно и эффектно, в таких очках вы точно не останетесь без внимания противоположного пола. Модные цвета линз:

  • коричневый;
  • розовый;
  • серый;
  • зеркальный.

Надеемся, наш обзор топ-3 модных трендов поможет вам выбрать идеальную оправу для этого лета. Все очки можно примерить в шоуруме Ohmyglasses, адрес проезда смотрите на сайте https://ohmyglasses.com.ua.

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