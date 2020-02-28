Интернет-реклама в Украине обогнала телевизионную: рынок вырос на 35% и достиг 12 млрд грн

Общий объем рынка интернет-рекламы по итогам 2019 года вырос на 35% и составляет 12,6 млрд грн. Об этом говорится в отчете Комитета по вопросам интернет-рекламы при Интернет ассоциации Украины.

Отмечается, что за год доля мобильного платного поиска выросла до 73% по сравнению с 66% в 2018 и 56% в 2017 годах. Во втором полугодии 2019 года она составила 76% по сравнению с 71% за такой же период прошлого года.

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Средняя цена клика по состоянию на конец 2019 года составила 4,53 грн, и превысила результаты предыдущего периода на 40%. Самые дорогие клики оказались в категории "Закон и правительство" — 23,70 грн, а самые дешевые — в категориях "Справочные материалы" и "Новости и медиа" — 0,25 грн.

Объем рынка медийной рекламы достиг 4,7 млрд грн, показав рост на 34% по сравнению с 2018 годом. На этом рынке самые большие доли у in-stream видео (39%) и баннерной рекламы (34%), а самая маленькая — у спонсорства (4,6%).

Затраты на рекламу в мессенджерах и соцсетях продолжают расти. У агентств доля затрат на эту рекламу составила 45,5%, что на 11 п.п. больше, чем в 2018 году. Также растет доля programmatic. В 2019 году доля programmatic у агентств выросла до 32,9%, это на 6,99 п.п. больше, чем годом ранее.

По сравнению с 2018 годом доли медийной и поисковой рекламы не изменились и составляют 37% и 63% соответственно. Поисковая реклама остается самой распространенной среди всех видов интернет-рекламы в Украине.

Также отмечается, что в 2019 году интернет-реклама по объему обогнала телевизионную.

Исследование провели на основе анализа данных самых крупных продавцов медийной рекламы (холдинги, сейлз-хаусы, отдельные площадки) и агентств интернет-рекламы.