"Интерпайп" разработал новое соединение Intrepid-SP для рынка США

Украинская промышленная компания "Интерпайп" разработала, освоила и провела испытания нового соединения Intrepid-SP, специально разработанного для североамериканского рынка. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Там отмечают, что этот продукт предназначен для строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин, из которых добываются "сланцевые" нефть и газ, залегающие в труднодоступных слоях — сланцах, плотных песчаниках и известняках. Именно благодаря "сланцевой революции" и новым технологиям в бурении за последнее десятилетие США удвоили добычу нефти.

Задача соединения Intrepid-SP — сохранить газогерметичность колонны под действием сложной нагрузки и обеспечить ее безопасное вращение во время спуска. Такое вращение — необходимое технологическое условие для строительства горизонтальных участков скважин с большими отклонениями от вертикали.

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Intrepid-SP также может применяться и при разработке традиционных месторождений, но с трудноизвлекаемыми запасами. Например, в многоствольных скважинах с горизонтальными окончаниями или в случае, когда к основному стволу существующей скважины "добавляют" новый горизонтальный участок.

"Мы продолжаем расширять линейку резьбовых соединений для добычи нефти и газа и выходить в новые сегменты рынка. Новое соединение разрабатывалось с учетом особенностей североамериканского рынка и предназначено для компаний, которые разрабатывают более сложные месторождения. Соединение прошло испытания в независимой лаборатории. Первую поставку планируем осуществить до конца года", — пояснил директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов.

Напомним, USS Intrepid — американский авианосец типа "Эссекс" времен Второй мировой войны, переводится как "Неустрашимый". Он был построен в Ньюпорт Ньюс и вступил в строй 16 августа 1943 года. Intrepid прослужил в составе ВМС США 31 год. С 1943 года авианосец принимал участие в боях на Тихом океане. В бою у острова Трук он был атакован самолетом-торпедоносцем типа Nakajima B5N и поврежден одной торпедой. Позже Intrepid перенес пять атак камикадзе, а также принимал участие в блокаде Кубы во время Карибского кризиса, использовался по прямому назначению в ходе Корейской и Вьетнамской войн.

"Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тысяч тонн готовой продукции, в том числе — 203 тысяч тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW. В компании работают 12 тысяч сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.