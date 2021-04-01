"Интертелеком" отключил CDMA-услуги в 13 областях и Киеве

Один из крупнейших CDMA-операторов "Интертелеком" отключает CDMA-услуги нескольких областей Украины.

Как сообщает AIN.UA, соответствующее сообщение компания направила в личный кабинет абонента. По информации компании, с 1 июля 2021 года компания прекращает предоставлять услуги еще в ряде украинских областей: в Винницкой, Житомирской, Киевской и городе Киеве, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

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В компании это объясняют тем, что оператор отказался от части радиочастотного ресурса в этих регионах. С прошлого года компания ограничила свои услуги в большинстве областей Украины.

Абонентам фиксированной телефонной связи из этих областей предлагают перейти на обслуживание к "Укртелекому", которому и передали освободившийся номерной ресурс.

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Для этого в личном кабинете нужно предоставить актуальную контактную информацию, после чего абоненту вышлют новую SIM-карту.

Кроме этого, с 1 мая 2021 года прекращает предоставлять услуги по технологии CDMA в Запорожской и Днепропетровской областях. Абонентам предложат пользоваться услугами на базе протокола SIP, с использованием мобильного приложения ITPhone.

В августе 2020 года оператор "Интертелеком" объявил об ограничении своих услуг в ряде областей Украины с 1 сентября 2020 года. Основная причина для этого: компания не успела договориться с инвесторами и привлечь деньги, чтобы в срок оплатить лицензию на LTE.

В компании тогда объясняли, что это случилось из-за нестабильной экономической ситуации из-за коронавирусной эпидемии.

Ранее Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации (НКРСИ) сообщила, что по итогу заседания 23 марта 2021 года переоформила компании "Интертелеком" лицензию на радиочастоты "в связи с уменьшением количества регионов" и признала недействительной лицензию для CDMA-800 в Киеве, Киевской области, Крыму и Севастополе, Одесской, Харьковской, Полтавской, Николаевской областях сроком до 1 января 2026 года.

Напомним, в августе 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, переоформила компании ООО "Интернациональные телекоммуникации" ("Интертелеком") лицензии в связи с сокращением территории предоставления услуг по технологии CDMA-800.

Источник фото: Depositphotos.