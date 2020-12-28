Инвестфонд U-BASE и Dragon Capital стали совладельцами логистического комплекса под Киевом

Инвестиционный фонд U-BASE стал совладельцем фармацевтического комплекса "Фалби" под Киевом. Все операции по сделке, сопровождающей продажу, завершены.

Ранее компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса "Фалби" общей площадью 13,8 тысяч квадратных метров, который находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

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"Объект был приобретен в рамках процедуры выполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов "СЕТАМ" в интересах Укрэксимбанка как кредитора", — сообщала пресс-служба компании.

Сообщалось, что "Фалби" станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в портфеле логистической недвижимости Dragon Capital, который сейчас включает в себя 11 объектов общей площадью 335 тысяч квадратных метров.

"Фалби", специализированный фармацевтический логистический комплекс класса А площадью 13 800 м², был введен в эксплуатацию ещё в 2009 г. для компаний фармацевтической отрасли и аптек.

Он расположен на участке площадью 3 га возле с. Святопетровское в Киево-Святошинском районе Киевской области (6 км от Кольцевой дороги г. Киева).

Комплекс "Фалби" продавался согласно решению суда в государственной системе "СЕТАМ", проводящей электронные торги, на которых представлялись интересы кредитора Укрэксимбанк.