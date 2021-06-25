Инвестиции позволили нам выйти на рынки ЕС, Северной и Южной Америки, — директор "Зари"

Завод "Заря", который находится в прифронтовой зоне — в городе Рубежное Луганской области, благодаря инвестициям провел модернизацию производства и смог выйти со своей продукцией на рынки Европы, Северной и Южной Америки.
Об этом телеканалу ICTV рассказал генеральный директор "Зари" Александр Чернецов.
"Мы создали ряд новых производств, которые на сегодня эксплуатируем, серьезно обновили структуру предприятия, развили научно-технический центр, создали учебный центр. Это большие капитальные затраты, но эти инвестиции позволили значительно повысить эффективность работы предприятия и выйти на новые рынки сбыта, расширить ассортиментную линейку предприятия", — заявил Александр Чернецов.
По его словам, вложенные инвестиции позволили предприятию наладить сотрудничество более чем с тридцатью странами по всему миру.
"Это практически все страны ЕС, Северной и Южной Америки. Это страны, куда поставлять продукцию не только престижно, это доказывает то, что мы конкурентоспособны и востребованы", — подчеркнул генеральный директор "Зари".
Напомним, что в 2008 году из-за мирового финансового кризиса предприятие оказалось на грани банкротства. Однако "Заря" устояла, сменила форму собственности, разработала новую стратегию развития и нашла инвесторов, которые вложили средства в реконструкцию и модернизацию производства. Через сто лет с момента основания "Зари", в 2017 году, было перезапущено производство промышленных взрывчатых веществ. В ходе модернизации около 70% всего оборудования было заменено на новое.