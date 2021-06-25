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1 час назад

Инвестиции позволили нам выйти на рынки ЕС, Северной и Южной Америки, — директор "Зари"

В 2008 году из-за мирового финансового кризиса предприятие оказалось на грани банкротства

Научно-производственное предприятие "Заря" . Научно-производственное предприятие "Заря" .
Научно-производственное предприятие "Заря" .

Завод "Заря", который находится в прифронтовой зоне — в городе Рубежное Луганской области, благодаря инвестициям провел модернизацию производства и смог выйти со своей продукцией на рынки Европы, Северной и Южной Америки.

Об этом телеканалу ICTV рассказал генеральный директор "Зари" Александр Чернецов.

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"Мы создали ряд новых производств, которые на сегодня эксплуатируем, серьезно обновили структуру предприятия, развили научно-технический центр, создали учебный центр. Это большие капитальные затраты, но эти инвестиции позволили значительно повысить эффективность работы предприятия и выйти на новые рынки сбыта, расширить ассортиментную линейку предприятия", — заявил Александр Чернецов.

По его словам, вложенные инвестиции позволили предприятию наладить сотрудничество более чем с тридцатью странами по всему миру.

"Это практически все страны ЕС, Северной и Южной Америки. Это страны, куда поставлять продукцию не только престижно, это доказывает то, что мы конкурентоспособны и востребованы", — подчеркнул генеральный директор "Зари".

Напомним, что в 2008 году из-за мирового финансового кризиса предприятие оказалось на грани банкротства. Однако "Заря" устояла, сменила форму собственности, разработала новую стратегию развития и нашла инвесторов, которые вложили средства в реконструкцию и модернизацию производства. Через сто лет с момента основания "Зари", в 2017 году, было перезапущено производство промышленных взрывчатых веществ. В ходе модернизации около 70% всего оборудования было заменено на новое.

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