Инвестор в украинскую ГТС должен гарантировать загрузку на 40 млрд куб. м — Прокопив

Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Прокопив считает, что зарубежная компания, которая хочет войти в управление газотранспортной системой (ГТС) Украины, должна гарантировать ее загрузку минимум 40 млрд куб. м ежегодно. Об этом он сказал на пресс-конференции в министерстве.

"Мы, к примеру, будем инвестору ставить условие — это соглашение о загрузке газотранспортной системы на следующие 20-25 лет не менее 40 млрд куб. м", — сказал замминистра.

Прокопив отметил, что для проведения конкурса по привлечению иностранной компании нужны изменения в законодательство. В целом, привлечь инвестора в ближайший год не получится.

"Просто так подпись под такими соглашениями не ставят. Это огромные риски, дооценивается техническое состояние, инвестиционная привлекательность, окупаемость, требования к инвестору", — сказал он.

Прокопив также сообщил, что Snam (Италия) и Eustream (Словакия) первоначально интересовались только двумя нитками транзитных газопроводов, но на сегодня изучают и газопроводы, работающие для обеспечения внутреннего рынка.

"Сейчас их позиция поменялась и они проходят и другой вариант — что будет, если они возьмут все трубы", — сказал Прокопив, напомнив, что эти процессы пока находятся только на стадии переговоров и договоров об обмене конфиденциальной информацией.

Ранее замминистра сообщил, что процесс формирования нового оператора ГТС Украины — ПАО "Магистральные газопроводы Украины" — должен завершиться до апреля 2018 года.

В начале апреля 2017 года "Нафтогаз Украины", "Укртрансгаз", Snam (Италия) и Eustream (Словакия) подписали меморандум о взаимопонимании в совместной оценке возможностей сотрудничества в использовании и развитии ГТС Украины.

В рамках меморандума компании проведут совместную оценку возможностей использования и усиления ГТС, чтобы сделать ее более эффективной, современной и конкурентоспособной. Реализация этого проекта поможет повысить ликвидность и безопасность поставок на газовом рынке как Украины, так и ЕС, что полностью соответствует стратегии энергетической безопасности ЕС.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Мощность ГТС Украины на входе составляет 302 млрд куб. м/год, а на выходе в европейском направлении составляет 31 млрд куб. м.