И.о. директора порта "Черноморск" арестовали с правом выхода под залог в 2,1 млн грн

Высший антикоррупционный суд 12 декабря определил задержанному на взятке исполняющему обязанности директора госпредприятия "Морской торговый порт "Черноморск" (Одесская область) меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля с альтернативой выхода под залог в размере 2102 тысячи грн.

Напомним, руководителя морпорта подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса.

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11 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении ему, а также посреднику при передаче 250 тысяч долларов взятки.

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Начальника предприятия уличили в вымогательстве взятки от инвестора, заинтересовавшегося подконтрольной порту обанкротившейся компании, за согласование плана ее санации.

Напомним, что 18 ноября Министерство инфраструктуры отстранило от исполнения обязанностей директора порта "Черноморск" Александра Попова на время проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.