И.о. главы "Укрзализныци" Юрик: грузоперевозки в апреле выросли на 7%

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик сообщил, что суточная загрузка в апреле на железной дороге возросла более чем на 7%:

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

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"Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе", — отметилт он

Согласно размещенной менедежером графике, за период с 1 по 21 апреля среднесуточная погрузка составила 731 тыс. тонн грузов, а за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тыс. тонн.

По данным "Укрзализныци", по сравнению с аналогичным периодом апреля 2020 года среднесуточная погрузка увеличилась почти на 14%.

"Вместе с тем по сравнению с доэпидемическим апрелем 2019 года погрузки в апреле 2021 года сохранились практически на том же уровне", — отметили в компании и добавили, что таких результатов работы удалось достичь благодаря кардинальному усилению операционной деятельности и оперативным управленческим решениям.

В "Укрзализныце" прогнозирует дальнейший рост показателей погрузки, что, в свою очередь, увеличит финансовые поступления.

Напомним, 17 марта 2021 года Кабинет министров принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака. Временное исполнение обязанностей председателя правления было возложено на члена правления компании Ивана Юрика.