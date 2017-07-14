Иракские инвесторы хотят производить курятину в Киевской области

14 июля 2017, 15:30
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Бизнесмены из Ирака планируют инвестировать $15 млн в предприятие по производству курятины в Киевской области

Иракские инвесторы хотят производить курятину в Киевской области | АПК | Дело Увеличить картинку

Иракские бизнесмены ведут переговоры с предприятием Киевской области об инвестировании $15 млн в производство курятины, сообщает Торгово-промышленная палата Украины по итогам бизнес-форума "Сотрудничество Украина — Ирак".

"Запущен переговорный процесс относительно $15 млн инвестиций в украинское производство курятины. Речь идет о предприятии, которое работает в Киевской области", — цитируется в сообщении председатель Иракско-украинского делового совета Аббас Эль Нури.

По его словам, предложение украинского производителя включает два варианта — аренду производства или его полную продажу.

"Иракская сторона планирует экспорт продукции с этого предприятия в Ирак в объеме 1 тыс. тонн уже в этом году, а в 2018-м эту цифру планируют нарастить до 1,5 тыс. тонн", — отметил он.

Как сообщалось, Ирак в средине июня снял запрет на ввоз мяса птицы из Украины, введенный в средине марта из-за вспышек птичьего гриппа.

Согласно таможенным данным ГФС, Украина по итогам января-июня 2017 года экспортировала 147,42 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что на 38,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Экспорт мяса птицы и субпродуктов в 2016 году увеличился на 48,9% — до 240,16 тыс. тонн

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: курятина , инвестиции , апк

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Иракские инвесторы хотят производить курятину в Киевской области | АПК | Дело
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