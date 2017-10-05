Иранский бизнес намерен выкупать украинские аграрные компании

Представители бизнеса Исламской Республики Иран заинтересованы в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других продуктов. Об этом шла речь в ходе встречи руководства Торгово-промышленной палаты Украины с делегацией Исламской Республики Иран, говорится в сообщении ТПП.

"Начальные цифры аренды — 5 тыс. гектар. Проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства", — говорится в сообщении ТППУ.

Стороны обсудили возможность выкупать готовые сельхозкомпании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами. Кроме того, иранская сторона не против покупать готовую продукцию.

"Верю, что уже в ближайшее время будем иметь положительные конкретные результаты и эта работа принесет успех обеим сторонам. Продолжаем углублять украинско-иранский диалог — ведь бизнесмены всегда найдут общий язык быстрее", — сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

В Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В структуре общего экспорта из Украины в Исламской Республики Иран доля сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет более 60%. В настоящее время Иран является активным импортером украинских зерновых, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.