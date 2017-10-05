Иранский бизнес намерен выкупать украинские аграрные компании

05 октября 2017, 14:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В планах Ирана не только покупать готовые аграрные активы, но и арендовать земли для выращивания агропродукции

Иранский бизнес намерен выкупать украинские аграрные компании | АПК | Дело Увеличить картинку

Представители бизнеса Исламской Республики Иран заинтересованы в аренде сельскохозяйственных угодий для выращивания пшеницы, кукурузы, сои, рапса и других продуктов. Об этом шла речь в ходе встречи руководства Торгово-промышленной палаты Украины с делегацией Исламской Республики Иран, говорится в сообщении ТПП.

"Начальные цифры аренды — 5 тыс. гектар. Проект призван обеспечить рынок стран Персидского залива, где есть высокая потребность в продуктах сельского хозяйства", — говорится в сообщении ТППУ.

Стороны обсудили возможность выкупать готовые сельхозкомпании и создавать совместные предприятия с украинскими партнерами. Кроме того, иранская сторона не против покупать готовую продукцию.

"Верю, что уже в ближайшее время будем иметь положительные конкретные результаты и эта работа принесет успех обеим сторонам. Продолжаем углублять украинско-иранский диалог — ведь бизнесмены всегда найдут общий язык быстрее", — сказал президент ТПП Украины Геннадий Чижиков.

В Украине сейчас зарегистрировано 40 компаний с иранским капиталом. В структуре общего экспорта из Украины в Исламской Республики Иран доля сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет более 60%. В настоящее время Иран является активным импортером украинских зерновых, которые в структуре экспорта существенно превосходят другую продукцию.

По материалам: AgroPortal
Раздел: > >
Теги: апк , иран , аграрии , сельхозпродукция , сельхозпроизводитель

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Иранский бизнес намерен выкупать украинские аграрные компании | АПК | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 31.6
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.13 13.24
Киевская область 23.55 12.98
Львовская область 22.94 13.01
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.