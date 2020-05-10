IT и Телеком 1 час назад

Искусственный интеллект создал новую налоговую систему (ВИДЕО)

Цель эксперимента — помочь правительствам во всем мире создать более справедливую систему налогообложения

Искусственный интеллект создал новую налоговую систему (ВИДЕО) Искусственный интеллект создал новую налоговую систему (ВИДЕО)
Фото: Entrepreneur

Компания Salesforce создала нейросеть AI Economist, которая занимается тестированием и разработкой идеальной налоговой системы в моделируемой среде.

Как сообщает "Телеграф", в основе интеллектуальной сети лежит система обучения с подкреплением: она предполагает применение вознаграждения и наказания к машинным алгоритмам с целью максимизации желаемых результатов.

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По тому же принципу, например, созданы алгоритмы Google DeepMind AlphaGo и AlphaZero.

Цель эксперимента — помочь правительствам во всем мире создать более справедливую систему налогообложения, говорится в сообщении компании.

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"Экономическое неравенство усиливается во всем мире и вызывает растущую обеспокоенность в связи с его негативным влиянием на экономические возможности, здоровье и социальное обеспечение. Налоги являются важным инструментом правительства для сокращения неравенства. Однако поиск налоговой политики, которая оптимизирует равенство и производительность, является нерешенной проблемой. С помощью AI Economist мы хотим выяснить, как новые налоговые системы могут уменьшить неравенство, повысить производительность и в конечном итоге сделать мир лучше", — заявил ИИ-специалист Salesforce Ричард Сошер.

Программа занимается тем, что создает огромное количество экосистем с теоретическими работниками, которые торгуют валютой и строят дома. Уровни оплаты и набор навыков варьируются, а искусственный интеллект (ИИ) определяет оптимальные ставки налога.

Исследователи отмечают, что такой подход позволит выявить нерациональное поведение, которое экономисты часто не учитывают в своих моделях.

По их словам, ИИ уже предложил сценарии, которые на 16% эффективнее существующих.

Напомним, команда Facebook активно сотрудничает с коллегами из Google и Amazon для создания нового концепта многофункционального искусственного интеллекта, чья цель должна заключаться в первую очередь в раскрытии фейков в различных видеороликах.

 

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