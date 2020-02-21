ТОП100 10 минут назад

Исследование Boyden Global Executive Search и EY: зарплаты и бонусы финдиректоров

Компании EY и Boyden Global Executive Search провели масштабный анализ зарплат и бонусов финансовых директоров в разных отраслях Украины. Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" публикует основные цифры этого исследования

Исследование Boyden Global Executive Search и EY: зарплаты и бонусы финдиректоров Исследование Boyden Global Executive Search и EY: зарплаты и бонусы финдиректоров

Наибольший зарплатный рост продемонстрировали компании из IT и банковского сектора. В основном зарплаты падали на предприятиях аграрного и агрохимического сектора.

Настроения финансовых директоров снижаются в унисон с суммами на кредитных картах. Количество тех, кто ждет глобального экономического кризиса, выросло вдвое: если в 2018 году ждали неминуемого спада только 3% финдиректоров, то в 2019-м количество пессимистов выросло до 7%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Тем не менее, повод для радости есть. Средний ежемесячный базовый уровень оплаты труда финансовых директоров в 2019 году (если анализировать все отрасли) увеличился на 14%, средний размер бонуса вырос на 41%, а среднегодовая общая заработная плата — на 16%. Традиционно самый высокий уровень оплаты труда (и зарплат, и бонусов) у иностранцев, работающих в Украине. Также больше остальных своих коллег (на 16% в год) получают те финансовые директора, которые входят в правление или набсовет своих компаний.

Наиболее высокооплачиваемыми отраслями по средней годовой сумме зарплаты являются управленцы в финансовой сфере (включая банки), а также в нефтегазовой отрасли. Самая низкая заработная плата в компаниях, которые занимаются автомобильным транспортом и производством стройматериалов.

Средняя зарплата финдиректоров, отвечающих за ведение бизнеса в нескольких странах, на 23% выше, чем у тех, кто отвечает за одну страну, и вдвое выше, чем у тех, кто отвечает за один регион страны. Средняя годовая заработная плата в украинских компаниях на 12% выше, чем в иностранных, и на 12% ниже, чем в совместных предприятиях.

Ну и гендерный вопрос. Средняя фиксированная зарплата женщин, участвующих в опросе, на 22% ниже, чем средняя общая зарплата, которую получают мужчины. Общая же зарплата женщин с бонусами на 32% ниже, чем у мужчин.

Более четверти респондентов (26%) обеспечены золотыми парашютами: 64% из них получают их по устной договоренности с владельцами компании.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий
В Украине выросли зарплаты у представителей самых опасных профессий
Пик эпидемии коронавируса пройден — китайские эксперты
Пик эпидемии коронавируса пройден — китайские эксперты
Вадим Кунцевич,CFO "Датагруп": об операционной эффективности, чувстве рынка и марже
Вадим Кунцевич,CFO "Датагруп": об операционной эффективности, чувстве рынка и марже
Загрузка...
Новое видео
Что нас ждет через 10 лет? BooVlog

Новости дня

  1. Жители Новых Санжар пытаются не пустить эвакуированных из Китая украинцев (ФОТО, ВИДЕО)

  2. Глава ГБР выступает за отмену амнистии участников Майдана

  3. В сеть утекли новые подробности будущего флагмана OnePlus 8

  4. ГБР снова угрожает привести Порошенко силой на допрос

  5. Самолет с украинцами из Китая прибыл в аэропорт "Харьков" (ВИДЕО)

Загрузка...