Исследование Boyden Global Executive Search и EY: зарплаты и бонусы финдиректоров

Наибольший зарплатный рост продемонстрировали компании из IT и банковского сектора. В основном зарплаты падали на предприятиях аграрного и агрохимического сектора.

Настроения финансовых директоров снижаются в унисон с суммами на кредитных картах. Количество тех, кто ждет глобального экономического кризиса, выросло вдвое: если в 2018 году ждали неминуемого спада только 3% финдиректоров, то в 2019-м количество пессимистов выросло до 7%.

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Тем не менее, повод для радости есть. Средний ежемесячный базовый уровень оплаты труда финансовых директоров в 2019 году (если анализировать все отрасли) увеличился на 14%, средний размер бонуса вырос на 41%, а среднегодовая общая заработная плата — на 16%. Традиционно самый высокий уровень оплаты труда (и зарплат, и бонусов) у иностранцев, работающих в Украине. Также больше остальных своих коллег (на 16% в год) получают те финансовые директора, которые входят в правление или набсовет своих компаний.

Наиболее высокооплачиваемыми отраслями по средней годовой сумме зарплаты являются управленцы в финансовой сфере (включая банки), а также в нефтегазовой отрасли. Самая низкая заработная плата в компаниях, которые занимаются автомобильным транспортом и производством стройматериалов.

Средняя зарплата финдиректоров, отвечающих за ведение бизнеса в нескольких странах, на 23% выше, чем у тех, кто отвечает за одну страну, и вдвое выше, чем у тех, кто отвечает за один регион страны. Средняя годовая заработная плата в украинских компаниях на 12% выше, чем в иностранных, и на 12% ниже, чем в совместных предприятиях.

Ну и гендерный вопрос. Средняя фиксированная зарплата женщин, участвующих в опросе, на 22% ниже, чем средняя общая зарплата, которую получают мужчины. Общая же зарплата женщин с бонусами на 32% ниже, чем у мужчин.

Более четверти респондентов (26%) обеспечены золотыми парашютами: 64% из них получают их по устной договоренности с владельцами компании.