Итальянские и французские ритейлеры в 2020 году откроют новые магазины в Украине

Итальянская сеть одежды Miss Sixty и французская сеть подарков Pylones до конца 2020 года откроют магазины в Украине. Договор с двумя зарубежными сетями подписал владелец компании Zeebra, которая развивает в Украине сеть по продаже товаров для дома Butlers, Дмитрий Ермоленко. Об этом сообщает НВ Бизнес.

"Мы выводим на рынок итальянскую сеть магазинов одежды Miss Sixty и французскую сеть подарков Pylones. Также ведем переговоры и с другими брендами. Первые магазины обеих сетей откроются в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Пока компания намерена сосредоточиться на развитии в Киеве и присматривается к помещениям в других торговых центрах", — сообщил Ермоленко.

Как известно, в 2019 году свои первые магазины в Украине открыла французская сеть спорттоваров Decathlon (входит в Auchan Group), французские одежные сети Weill, Claudie Pierlot, Balmain, немецкая сеть по продаже одежды и парфюмерии Escada (принадлежит семье Лакшми Миттала), испанский магазин спортивных товаров Supreme, американская одежная сеть The North Face и итальянская обувная сеть ACBC.

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