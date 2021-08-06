Транспорт 40 минут назад

Иван Юрик: "Укрзализныця" электрифицирует 40 километров колеи Черкассы — им. Т. Шевченко

Реализация проекта может стать еще одним хорошим и беспрецедентным примером, когда государство поддерживает госкомпанию

Иван Юрик: "Укрзализныця" электрифицирует 40 километров колеи Черкассы — им. Т. Шевченко Иван Юрик: "Укрзализныця" электрифицирует 40 километров колеи Черкассы — им. Т. Шевченко

"Укрзализныця" начала электрификацию участка Черкассы — им. Т. Шевченко в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Все работы по электрификации почти 40-километрового участка планируют завершить в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По словам и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика, реализация проекта может стать еще одним хорошим и беспрецедентным примером, когда государство поддерживает госкомпанию. Электрификация участка позволит улучшить железнодорожное сообщение между городами, уменьшить эксплуатационные расходы и выбросы в окружающую среду.

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 "В этом году из госбюджета выделено 72,8 млн грн на начало реализации этого проекта. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, и после экспертизы стартует активная фаза работ", — отметил Иван Юрик.

В Украине стартует большая электрификация железнодорожных путей, добавил он: работы уже ведутся также на участках Ковель — Изов — Госграница и Долинская — Николаев.

"Благодаря электрификации участка Черкассы — им. Т. Шевченко будет значительно улучшено железнодорожное пассажирское сообщение в регионе и разгружены автодороги. Это важный проект для региона и всей Украины", — резюмировал глава "Укрзализныци".

Общая протяженность участка ст. Черкассы — ст. им. Тараса Шевченко — 34 км. На участке также расположены две железнодорожные станции: Смела и Белозерье. Все четыре станции на участке были введены в эксплуатацию в 1876 году.

 Сейчас между Черкассами и станцией им. Т. Шевченко на теплотяге курсируют пригородные поезда, 4 региональных поезда, 2 поезда, следующие из Киева в Одессу и из Львова в Черкассы, и грузовые поезда. В конце сентября 2020 года "Укрзализныця" запустила новый современный дизель-поезд из Черкасс до станции им. Т. Шевченко 

Напомним, ранее "Укрзализныця" начала активную фазу электрификации транзитного европейского направления Ковель — Изов — Госграница.

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