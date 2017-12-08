Какие госактивы Украина продаст в 2018 году

08 декабря 2017, 19:30
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Государство хочет выйти из электроэнергетического бизнеса, распрощаться с промышленными монстрами и автобусными станциями

Какие госактивы Украина продаст в 2018 году | Компании | Дело Увеличить картинку

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины назвал сотню предприятий, государственную долю в которых готовит к продаже в 2018 году. Суммарно фонд ожидает выручить 22,5 млрд грн.

Речь идет о энергетических, угольных, приборостроительных компаниях, миноритарных пакетах акций банков и даже совместном предприятии по производству ядерного топлива.

Из крупных промышленных предприятий запланирована продажа акций "Одесский припортовый завод", "Турбоатом", "Сумыхимпром", "Запорожский производственный алюминиевый комбинат", "Львовская угольная компания", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Азовмаша".

ФГИ в 2018 обещают вынести на конкурс ПАО "Центрэнерго", ПАО "Донбассэнерго". Впрочем, продать последние государственные акции в тепловой энергетике власти обещают уже несколько лет.

Та же судьба ждет теплоэлектроцентрали — "Криворожскую ТЭЦ", "Николаевскую ТЭЦ", "Днепровскую ТЭЦ" и "Херсонскую ТЭЦ".

После летней распродажи государственных долей облэнерго, ФГИ планирует повторные аукционы по продаже акций для "Черкассыоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго".

Государство попытается избавиться от миноритарных пакетов в "Проминвестбанке" (0,0001% акций) и "Укрсоцбанк" (0,00000004%), а также выйти из страхования — продав доли в "Страховая компания "Астарта" (26,31%) и "Специализированная акционерная страховая компания "Спецэксимстрах" (51%).

Планируется приватизировать ПАО "Киевпасссервис" — госпредприятия, которое управляет автостанциями Киева и Киевской области.

Также на продажу выставят доли в украино-казахско-российском предприятии по производстве ядерного топлива и международной космической компании "Космотрас".

По материалам: Дело.UA
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Теги: фги , приватизация , азовмаш 30832888 , энергетика , донбассэнерго 23343582 , центрэнерго 22927045

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Какие госактивы Украина продаст в 2018 году | Компании | Дело
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