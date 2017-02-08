Из Кривого Рога планируют запустить чартеры в Болгарию, Черногорию и Грузию

08 февраля 2017, 19:40
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На данный момент наиболее вероятны чартерные авиаперелеты в болгарский Бургас

Из Кривого Рога планируют запустить чартеры в Болгарию, Черногорию и Грузию | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Летом текущего года из аэропорта Кривого Рога планируется запуск чартерных рейсов в болгарский Бургас. Об этом сообщает портал ЦТС со ссылкой на директора предприятия Игоря Лашина.

Ожидается, что рейсы будет выполнять компания Bravo Airways.

"Планируется открытие чартерных рейсов в Бургас", — заявил директор аэропорта. По его словам, рейсы из Кривого Рога в Болгарию в последний раз выполнялись в 2015 году авиакомпанией "Урга".

Также администрация аэропорта ведет сейчас переговоры с авиакомпанией Anda Air об открытии чартерных программ в Грузию и Черногорию. Перевозчик планирует летать по маршрутам Кривой Рог — Батуми и Кривой Рог — Тиват.

Напомним, что летом 2016 года Bravo Airways открыла чартерные рейсы из Кривого Рога в Анталию. Рейсы выполнялись один раз в неделю на самолете McDonnell Douglas MD-83. Благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Bravo аэропорт смог увеличить пассажиропоток почти в семь раз.

Авиакомпания "Браво" сообщала, что с 7 февраля прекратит полеты по внутреннему маршруту Киев — Одесса, билеты на который ранее продавались по цене от 500 грн. В настоящее время она не готова выполнять рейсы по такой цене, а пассажиры не готовы платить больше. Межу тем она планирует возобновить их в летнюю навигацию 2017 года.

СПРАВКА

Авиакомпания "Браво" основана в апреле 2012 года. С момента основания и к настоящему времени большую часть рейсов выполняет за рубежом по договорам ACMI.

Основной партнер компании в Украине — авиакомпания UM Air, для которой "Браво" выполняет рейсы в Тегеран, Бейрут, Амман, Багдад.

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Теги: авиация , кривой рог

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Из Кривого Рога планируют запустить чартеры в Болгарию, Черногорию и Грузию | Транспорт | Дело
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