Из "Нафтогаза" уволились последние независимые директора набсовета

Полномочия независимых директоров НАК "Нафтогаз Украины" Пола Уорвика и Маркуса Ричардса прекращены с 3 октября 2017 года. Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Уорвик и Ричардс были назначены на должности независимых директоров "Нафтогаза" 25 марта 2017 года на три года. Вместе с ними независимым директором был назначен Чарльз Проктор. Он уволился из компании еще раньше и его полномочия были прекращены 30 сентября 2017 года.

Всего в набсовете НАКа было пятеро директоров: три независимых директора и два представителя государства. Президента представляет бывший министр энергоуглепрома Владимир Демчишин. От Кабинета министров была назначена Юлия Ковалив, на тот момент — первый замминистра экономразвития.

Ковалив первой уволилась из набсовета. Затем подал в отставку Проктор.

В сентябре "Нафтогаз" заявил, что последние независимые директора покидают компанию из-за сворачивания реформ со стороны правительства.

"Несмотря на заверения, предоставленные членам наблюдательного совета представителями высшего политического руководства Украины, в течение последних пяти месяцев не произошло никаких существенных сдвигов вперед. Ни одно из действий, которые находятся под контролем правительства, не было выполнено. Напротив, уровень политического вмешательства в работу "Нафтогаза" продолжает расти и стал, к сожалению, очевидной нормой", — говорится в письме.

Также проблемой для иностранцев называли требование декларировать имущество и передать свои активы украинскому управляющему.

"Не является большой проблемой для иностранцев задекларировать что-то. Проблема — требование передать акции украинскому лицензированному управляющему. Эта проблема очевидно ограничивает привлечение иностранцев. Если, к примеру, Хельге Лунд, который работал в Statoil, согласится передать свои акции украинскому управляющему, тогда я встану и спрошу: "Человек понимает ситуацию? Может он не понимает проблематику?" — прокомментировал данное требование глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.