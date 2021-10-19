Из-за футбольного матча в Киеве продлят работу общественного транспорта

В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид) работа метро и наземного транспорта в Киеве будет продлена на один час.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции метро "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Такие меры применяются во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций метрополитена.

Также в ночь с 19 на 20 октября продлят движение некоторых маршрутов наземного общественного транспорта.

В частности, будет продлена работа маршрутов:

- троллейбусных — № 3, 8, 18, 24, 30, 41;

- трамвайных — № 1-К, 8-К, 28;

- автобусных в режиме маршрутного такси — №178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах № 33-Т, 55, 69, 99.

Напомним, департамент транспортной инфраструктуры Киева принял решение разорвать договоры с перевозчиками, обслуживающими 21 маршрут в городе, и убирает с них 170 автобусов.