Из-за многочисленных судебных преследований владельцы БХФЗ продают свою долю акций — СМИ

Борщаговский химико-фармацевтический завод вскоре может сменить владельца.

По информации издания Telegraf, в настоящее время ведутся переговоры о продаже более 50% акций, принадлежащих семье Беспалько, инвестиционной компании Horizon Capital.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным издания, поводом для начала переговоров о продаже контрольного пакета акций стали многочисленные судебные процессы, фигурантами которых как в Украине, так и за рубежом, стали владельцы и топ-менеджеры.

Так, акционеры завода и 8 топ-менеджеров, как бывших, так и действующих, выступают ответчиками в Хозяйственном суде Киева, а также в судах Англии, Германии и Швейцарии в делах, по которым их подозревают в возможном мошенничестве, отмывании денег и неуплате налогов. Они также обвиняются в организации схемы вывода денег завода на счета компании, тесно связанной с акционерами и топ-руководителями БХФЗ.

В частности, издание называет директора по развитию бизнеса БХФЗ Ирину Ржепецкую, являющуюся дочерью главы правления Николая Беспалько и бывшего гендиректора БХФЗ Людмилы Беспалько. Она, по данным СМИ, уже в течение нескольких лет через собственную фирму "Метабей", зарегистрированную в Англии, выступает посредником при закупке фармацевтического сырья. При этом закупки осуществляются за счет БХФЗ по завышенным ценам, а разницу получает "Метабей".

Заявителем в этих процессах выступает фармацевтическая фирма "Дарница", владеющая 31% акций БХФЗ. Представители "Дарницы" считают, что действия Ржепецкой нанесли БХФЗ убытков минимум на 6,8 млн долларов.

По решению Высокого суда справедливости Лондона, в настоящее время на счета фирмы Ржепецкой наложен арест.

Издание также сообщает, что одновременно с известиями о судебных преследованиях Беспалько гендиректор БХФЗ Михаил Пасечник подал в Печерский районный суд Киева пять одинаковых исков о защите чести, достоинства и деловой репутации против адвоката юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, представляющего интересы "Дарницы", самой "Дарницы" и издания РБК-Украина. По мнению самого Левицкого, такие действия Пасечника указывают на попытку манипулировать автоматическим распределением дел между судьями.

Как отмечает "Телеграф", партнер компании Horizon Capital Константин Магалецкий не опроверг информацию о возможной сделке.